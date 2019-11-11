У волинянина вдома поліцейські знайшли гранату та патрони

У двох волинян поліція вилучила зброю та боєприпаси.Так, 22 травня, під час санкціонованого обшуку у раніше судимого жителя Любомльського району правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати «РГД-5», запал та 14 патронів калібру 9 мм, - пише ГУНП у Волинській області.Цього ж дня, у 19-річного жителя Камінь-Каширського району правоохоронці вилучили саморобний пістолет калібру 5,6 мм.Вилучене направили на дослідження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Поліція Волині нагадує: звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.