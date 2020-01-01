У Камінь-Каширському районі в жінки посмертно виявили коронавірус
Сьогодні, 10:46
За останню добу в Камінь-Каширському районі зафіксували 1 випадок COVID-19 (посмертно).
Про це йдеться на сайті РДА.
У жительки села Гута-Боровенська, яка померла 23 травня, лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Жінка перебувала на лікуванні в медичному закладі міста Луцька, знаходилася в тяжкому стані.
Відтак, за весь період спостереження недугу виявили в 17 мешканців Камінь-Каширщини.
Надійшло 10 повідомлень про підозру на захворювання коронавірусною інфекцією.
Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12.
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Про це йдеться на сайті РДА.
У жительки села Гута-Боровенська, яка померла 23 травня, лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Жінка перебувала на лікуванні в медичному закладі міста Луцька, знаходилася в тяжкому стані.
Відтак, за весь період спостереження недугу виявили в 17 мешканців Камінь-Каширщини.
Надійшло 10 повідомлень про підозру на захворювання коронавірусною інфекцією.
Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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