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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Камінь-Каширському районі в жінки посмертно виявили коронавірус

У Камінь-Каширському районі в жінки посмертно виявили коронавірус
За останню добу в Камінь-Каширському районі зафіксували 1 випадок COVID-19 (посмертно).

Про це йдеться на сайті РДА.

У жительки села Гута-Боровенська, яка померла 23 травня, лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Жінка перебувала на лікуванні в медичному закладі міста Луцька, знаходилася в тяжкому стані.

Відтак, за весь період спостереження недугу виявили в 17 мешканців Камінь-Каширщини.

Надійшло 10 повідомлень про підозру на захворювання коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12.


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Теги: смерть, коронавірус, Гута-Боровенська
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