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Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір

Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір
Судили жительку Локачинського району, яка ухилялась від належного виконання батьківських обов'язків щодо неповнолітнього сина.

Про це йдеться у постанові Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише Район.in.ua.

Жінка залишала дитину без нагляду, вела бродяжницький спосіб життя, зловживала спиртними напоями.

Матір свою вину визнала. Їй присудили стягнення в користь держави судовий збір в сумі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 гривень.

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Теги: суд, волинянка, дитина
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