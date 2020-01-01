Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір
Сьогодні, 16:55
Судили жительку Локачинського району, яка ухилялась від належного виконання батьківських обов'язків щодо неповнолітнього сина.
Про це йдеться у постанові Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише Район.in.ua.
Жінка залишала дитину без нагляду, вела бродяжницький спосіб життя, зловживала спиртними напоями.
Матір свою вину визнала. Їй присудили стягнення в користь держави судовий збір в сумі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у постанові Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише Район.in.ua.
Жінка залишала дитину без нагляду, вела бродяжницький спосіб життя, зловживала спиртними напоями.
Матір свою вину визнала. Їй присудили стягнення в користь держави судовий збір в сумі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Допомога від нардепа Степана Івахіва: у волинських лікарнях з’явилися такі ж апарати ШВЛ, як в найкращих клініках Ізраїлю. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір
Сьогодні, 16:55
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Сьогодні, 16:50