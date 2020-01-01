Залишила дитину без нагляду і пиячила: на Волині судили горе-матір





Про це йдеться у постанові Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише



Жінка залишала дитину без нагляду, вела бродяжницький спосіб життя, зловживала спиртними напоями.



Матір свою вину визнала. Їй присудили стягнення в користь держави судовий збір в сумі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили жительку Локачинського району, яка ухилялась від належного виконання батьківських обов'язків щодо неповнолітнього сина.Про це йдеться у постанові Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише Район.in.ua. Жінка залишала дитину без нагляду, вела бродяжницький спосіб життя, зловживала спиртними напоями.Матір свою вину визнала. Їй присудили стягнення в користь держави судовий збір в сумі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420,40 гривень.

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