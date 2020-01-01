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У МОЗ повідомили, коли дозволять проводити масштабні концерти

У МОЗ повідомили, коли дозволять проводити масштабні концерти
Про те, чи дозволяти проводити масштабні концерти в Україні у межах послаблення карантину, в уряді говоритимуть ближче до 22 червня, до того часу проведення масових заходів неможливе.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, коли дозволять в Україні проведення концертів, зокрема, чи можна очікувати на концерт 13 червня, Степанов відповів: “13 червня навряд чи це неможливо. Тому що, виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і згідно з постановою щодо карантину на території України, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачається на тих етапах, які є сьогодні”.

Також він додав, що після 1 червня і навіть після 10 червня не буде дозволено проводити концерти.

“Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня, як саме, у який спосіб можна дозволити ті чи інші великі заходи, у які строки і за яких умов”, - додав Степанов.

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Теги: карантин, МОЗ, масшабні концерти
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