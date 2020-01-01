У МОЗ повідомили, коли дозволять проводити масштабні концерти





Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент



Відповідаючи на питання, коли дозволять в Україні проведення концертів, зокрема, чи можна очікувати на концерт 13 червня, Степанов відповів: “13 червня навряд чи це неможливо. Тому що, виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і згідно з постановою щодо карантину на території України, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачається на тих етапах, які є сьогодні”.



Також він додав, що після 1 червня і навіть після 10 червня не буде дозволено проводити концерти.



“Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня, як саме, у який спосіб можна дозволити ті чи інші великі заходи, у які строки і за яких умов”, - додав Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про те, чи дозволяти проводити масштабні концерти в Україні у межах послаблення карантину, в уряді говоритимуть ближче до 22 червня, до того часу проведення масових заходів неможливе.Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я України, передає кореспондент УНН. Відповідаючи на питання, коли дозволять в Україні проведення концертів, зокрема, чи можна очікувати на концерт 13 червня, Степанов відповів: “13 червня навряд чи це неможливо. Тому що, виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і згідно з постановою щодо карантину на території України, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачається на тих етапах, які є сьогодні”.Також він додав, що після 1 червня і навіть після 10 червня не буде дозволено проводити концерти.“Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня, як саме, у який спосіб можна дозволити ті чи інші великі заходи, у які строки і за яких умов”, - додав Степанов.

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