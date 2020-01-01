Де у Луцьку на Волині не буде світла 26 травня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1.9:00-17:00
"Євро Фут Груп"
с. Микитичі с. Стенжаричі, Полом’яне, Заброди
2. КТП-385 Л-2 9:00-17:00 с. Хворостів, вул. Східна, Базалія
Горохівський район
1. ЩТП-616 с. Ржищів
9.00-17.00 Церква
магазин. с.Ржищів
Вул Набережна
2. ПЛ-10кВ 68-01 9.00-17.00
СКЗ
АТС
школа
Контора
Магазин
Будинок культури
с.Бережанка: вул.Миру
магазин
Дитячий садок
Бригада
школа
Церква
ФАП
КЗС
Башня с Шклинь
ПОСП "ім.Шевченка" ферма
школа с. Михлин
Михлинська сільська рада Контора
Михлинська сільська рада Дитячий садок
ФОП Клехо М.А. магазин
ПОСП "ім.Шевченка" Зернотік
ТзОВ "Горохівагробуд" клуб
ПОСП "ім.Шевченка" Гуртожиток
Михлинська сільська рада башня
Церква с.Михлин Церква
ПОСП "ім.Шевченка" ферма с. Михлин
ФАП с. Михлин
Церква с. Михлин
с.Бережанка: вул.Центральна,вул.Садова
,вул.Ветеранів
с с.Бережанка: вул.Молодіжна
с.Бережанка: вул.Набережна
.Бережанка: вул.Центральна
с.Бережанка: вул.Центральна, вул.Ветеранів
с.Бережанка: вул.Широка
с.Бережанка: вул.Широка
с.Михлин: вул.Красносадська, вул.Набережна
с.Михлин: вул.Красносадська
с.Шклінь: вул.Набережна
с.Шклінь: вул. Л.Українки
с.Михлин : вул.Шкільна
с.Шклінь: вул. Л.Українки
с.Шклінь: вул. Л.Українки
с.Михлин: вул.Молодіжна,
вул.Паркова
с.Михлин : вул.Ярова , вул.Молодіжна
с.Михлин : вул.Набережна
с.Михлин : вул.Зелена
с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
с.Михлин : вул.Центральна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
МТС
ФОП Романюк
ФОП Сорока
с.Заставне (повністю)
2.
Заміна опор
10:00-17:00
с.Топилище, вул. Набережна
3. 10:00-17:00
с.Бужковичі, вул. Центральна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 Л-2, КТП-188 10:00 – 17:00 ПП Іляшик В. С., МПП « Верхи» с. Верхи.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-16 09:30 – 17:00 М-н « Добробуд», «Світязь», « Школярик»,
«Руслан», фотостудія « Коніка», Насіння,
«Ларчик», « Квадратний метр», « Біг – Бен»,
«Жива риба», Аптека, Перукарня, ПП Третяк М. К- Каширський вул.Шевченка
Ківерцівський район
1. ПЛ 10 кВ Л11-11 09:00-17:00
с. Сапогів - медпункт
м. Ківерці
ФОП Терещук - магазин
Греко-католицька церква с.Сапогів
вул.Киричука,
вул.Л.Українки,
с. Прилуцьке
вул.Жовтнева,9-49 ,60-94
вул.І.Богуна,
м. Ківерці
вул.Мазепи, 2-22
вул.Богуна,
вул.Вишнева,
вул.Глінки,45,47,51,
вул. Кошового,
вул.Суворова
вул. Г Запольської,
вул. Шкільна - частково
вул. Д.Галицького
2. ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-14 09:00-17:00
_____
с. Озерце
вул. Тракторна
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-442 09:00-16:00
_____
с. Небіжка
вул. Затишна
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00
_____
с. Дерно
вул. Ставківська,
вул. Першотравнева,
5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00
ДП "Цуманське лісове господарство" - їдальня
смт.Цумань
вул.Соснова,1-15
вул.Жовтнева, 1-31
вул.Сагайдачного, 1-13,
6. ПЛ 10 кВ Л40-05 09:00-17:00
с. Носовичі
Селищна рада Олика - водонапірна башта
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА -школа
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
ПАТ "Укртелеком" - АТС
с. Жорнище
Олицьке споживче товариство - магазин
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин
ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин
ФОП Козак Василь Миколайович – млин
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин с. Жорнище - повністю
с. Носовичі - повністю
с. Чимерин - повністю
Ковельський район
1.ПС-35/10кВ
«Сільце №74»
ПС-35/10кВ
«Поворськ №39»
9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М.
Сільськогосподарче
СТзОВ "Заповіт"
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С.
Поворська сільська рада
Поворське СТ
Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка релігійна громада УПЦ с.Козлиничі
СТзОВ "Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква с.Пісочно
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"ГАЛИЧИНА"
ФОП Сінчук А.М.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Мациборук М.С.
Ковельське МТМО
ФО Гусак І.М.
Голобська селищна рада
ФО Потапчук Т.В.
СТзОВ ім. І.Франка
ПП "Імені Івана Франка"
Товариство з обмеженою
ТзОв "ВІРА-1"
ФОП Санько А.С.
Сільськогосподарське
СТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б.
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська рада
ФОП Гейко С.В.
ПАТ "Київстар"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського Партіархату
ФОП Ткачук Т.С.
ФО Федчук О.С.
Св'ято-Покровська РГ УПЦ
ФОП Кошелюк М.Є.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Луцкевич М.М.
СОК "Черемшина"
ТзОв "Тімбер Україна"
ФОП Сахарук Н.В.
ФОП Мілінчук А.С.
ФОП Мушка Ю.С.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
Молитовний будинок євангеліських
християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
с.Кричевичі
СВК "Відродження"
ФОП Гладишук С.В.
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
ФО Кубський В.Ф.
ФГ "Хутір Милинка"
ФОП Зінчук В.М.
ФО Івасишин Р.І.
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
ФОП Мартинюк О.С.
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Горайчук В.П.
ПАТ "Дубномолоко"
Свято-Покровська громада
УПЦ с. Поворськ МП
Св'ято-Покровська релігійна громада УПЦ
КП с.Повурськ
СТзОВ "Колос"
ФОП Романчук А.В.
КП " Волинський обласний
Фтизіопульмонологічний медичний центр "
Волинської обласної ради
ПАТ "Поворське РТП"
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
ФОП Ващук О.С.
ФО Боровик Л.О.
Ковельське СЛАТ "Тур"
Квартирно-експлуатаційний відділ міста
Володимир-Волинський
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В.
ТзОВ "Лістрансбуд"
ФО Боровик В.В.
ФО Лисиця О.Г.
ФГ "Ставеччина"
ФОП Дерев'янчук В.І.
Велицька сільська рада
ФО Лук"янчук В.В.
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Шкурат
с.Байківці
с.Радошин
с.Луківка
с.Гривятки
с.Уховецьк
с.В.Ковельська
с.Ломачанка
с.Черемошне
с.Кричевичі
с.Скулин
с.Поворськ
с.Озерне
с.Заячівка
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Світле
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №252
9:00-17:00 ВК Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО с.Черкаси
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №228
9:00-17:00 Відділ освіти Ковельської РДА
Любитівська сільська рада
с.Любитів
4. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Свято-Покровська громада
УПЦ с. Солотвин
с.Солотвин
5. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-181, ТП-394,
ТП-242, ТП-205,
ТП-182, ТП-596,
ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399) 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
Локачинський район
1 КТП-91 Л-1 10:00-16:00 С/Р с.Білопіль вул.Центральна, Калинівська.
2 КТП-36 9:00-17:00 ДНЗ, магазин, ФАП с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська
3 КТП-158 Л-1 9:00-17:00 -- с.Крухиничі вул.Шкільна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Реабілітаційний центр «Ренесанс»
Автостоянка
ПФ «Солюкс»
Церква
АЗС «УкрПетроль»
Агродар
Офіс АЗС «Аветра»
Вестконд (пекарня) вул. Володимирська (частково)
вул. Садова/Колгоспна (частково)
вул. Репіна
вул. Шишкіна
вул. Айвазовського
вул. Тарасова (частково)
вул. Степова (частково)
вул. Волинська (частково)
2.09:00-17:00
Магазин «Корал»
П-ць Чумак (складські приміщення)
вул. Корольова (частково)
вул. Цукрова (частково)
вул. Заводська(частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 від КТП-415 09:30 – 17:00 с. Рованці вул. Будівельна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3. ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М.,
ФОП Романовський С.М.,
ФАП, дитсадок, с.Княгининок,
Милушівське споживче товариство,
ФОП Баранова Д.В.,
ВУЖКГ с.Княгининок,
Община ХВЄ,
ФОП Мельничук Т.Я.,
ФОП Явдошин А.В.,
ФОП Книш С.М. с.Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець
2. КТП-214 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Забужжя
3. ПЛ-04 КТП-258 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, с. Світязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-504, с. Старий Чорторійськ.
КТП-484 - ТзОВ"Хайберрі".
КТП-465 - ТзОВ "УкрТАУЕР".
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Весаняна, Івасюка, Козацька 38-50,7,13а-19, Молодіжна 21-27,35-39,20-36, Котляревського 7-9, Богуна 1-5,6-16.
2. 9:00-18:00
м. Нововолинськ
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище (ТОВ "Мінерал-Груп" артсвердловина, ГРП вул.Лугова, буд. дит творчості, Рожищенське відділення поліції ГУНП, котельня, КНС вул.Куліша, М.Вовчка, котельня вул.Куліша, дитсадок вул.Шевченка, м-н "Венеція") м.Рожище, вул.Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Незалежності, Коцюбинського, П.Савельєвої, Островського, Шилокадзе, Лермонтова, Кольцова, М.Вовчка
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
Старовижівський район
1. КТП-255 З 10:00-17:00 С.Любохини вул:Запісочне,Перемоги.
2. КТП-214 З 10:00-17:00 С.Смідин вул:Квіткова, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-203 Л-5 11:00-13:00 с.м.т.Луків вул. Паркова, О.Пчілки
2. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-293 Л-2 11:00-15:00 РТП- адмінбудинок, ФОП Грауда Т.В. – шино монтаж, Стичук С.М., Кугіль О.В.,- торг.повільйон, АТС с.м.т.Турійськ вул.Турійськ вул.Жежків
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-182 10:00-15:00 с.Поляна вул.Кікавська, П’ятихатки, пров.Іванівка
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-140 10:00-16:00 с.Ставки вул.Олеська, Забріддя, Спортивна
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1.9:00-17:00
"Євро Фут Груп"
с. Микитичі с. Стенжаричі, Полом’яне, Заброди
2. КТП-385 Л-2 9:00-17:00 с. Хворостів, вул. Східна, Базалія
Горохівський район
1. ЩТП-616 с. Ржищів
9.00-17.00 Церква
магазин. с.Ржищів
Вул Набережна
2. ПЛ-10кВ 68-01 9.00-17.00
СКЗ
АТС
школа
Контора
Магазин
Будинок культури
с.Бережанка: вул.Миру
магазин
Дитячий садок
Бригада
школа
Церква
ФАП
КЗС
Башня с Шклинь
ПОСП "ім.Шевченка" ферма
школа с. Михлин
Михлинська сільська рада Контора
Михлинська сільська рада Дитячий садок
ФОП Клехо М.А. магазин
ПОСП "ім.Шевченка" Зернотік
ТзОВ "Горохівагробуд" клуб
ПОСП "ім.Шевченка" Гуртожиток
Михлинська сільська рада башня
Церква с.Михлин Церква
ПОСП "ім.Шевченка" ферма с. Михлин
ФАП с. Михлин
Церква с. Михлин
с.Бережанка: вул.Центральна,вул.Садова
,вул.Ветеранів
с с.Бережанка: вул.Молодіжна
с.Бережанка: вул.Набережна
.Бережанка: вул.Центральна
с.Бережанка: вул.Центральна, вул.Ветеранів
с.Бережанка: вул.Широка
с.Бережанка: вул.Широка
с.Михлин: вул.Красносадська, вул.Набережна
с.Михлин: вул.Красносадська
с.Шклінь: вул.Набережна
с.Шклінь: вул. Л.Українки
с.Михлин : вул.Шкільна
с.Шклінь: вул. Л.Українки
с.Шклінь: вул. Л.Українки
с.Михлин: вул.Молодіжна,
вул.Паркова
с.Михлин : вул.Ярова , вул.Молодіжна
с.Михлин : вул.Набережна
с.Михлин : вул.Зелена
с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
с.Михлин : вул.Центральна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
МТС
ФОП Романюк
ФОП Сорока
с.Заставне (повністю)
2.
Заміна опор
10:00-17:00
с.Топилище, вул. Набережна
3. 10:00-17:00
с.Бужковичі, вул. Центральна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 Л-2, КТП-188 10:00 – 17:00 ПП Іляшик В. С., МПП « Верхи» с. Верхи.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-16 09:30 – 17:00 М-н « Добробуд», «Світязь», « Школярик»,
«Руслан», фотостудія « Коніка», Насіння,
«Ларчик», « Квадратний метр», « Біг – Бен»,
«Жива риба», Аптека, Перукарня, ПП Третяк М. К- Каширський вул.Шевченка
Ківерцівський район
1. ПЛ 10 кВ Л11-11 09:00-17:00
с. Сапогів - медпункт
м. Ківерці
ФОП Терещук - магазин
Греко-католицька церква с.Сапогів
вул.Киричука,
вул.Л.Українки,
с. Прилуцьке
вул.Жовтнева,9-49 ,60-94
вул.І.Богуна,
м. Ківерці
вул.Мазепи, 2-22
вул.Богуна,
вул.Вишнева,
вул.Глінки,45,47,51,
вул. Кошового,
вул.Суворова
вул. Г Запольської,
вул. Шкільна - частково
вул. Д.Галицького
2. ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-14 09:00-17:00
_____
с. Озерце
вул. Тракторна
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-442 09:00-16:00
_____
с. Небіжка
вул. Затишна
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00
_____
с. Дерно
вул. Ставківська,
вул. Першотравнева,
5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00
ДП "Цуманське лісове господарство" - їдальня
смт.Цумань
вул.Соснова,1-15
вул.Жовтнева, 1-31
вул.Сагайдачного, 1-13,
6. ПЛ 10 кВ Л40-05 09:00-17:00
с. Носовичі
Селищна рада Олика - водонапірна башта
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА -школа
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
ПАТ "Укртелеком" - АТС
с. Жорнище
Олицьке споживче товариство - магазин
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин
ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин
ФОП Козак Василь Миколайович – млин
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин с. Жорнище - повністю
с. Носовичі - повністю
с. Чимерин - повністю
Ковельський район
1.ПС-35/10кВ
«Сільце №74»
ПС-35/10кВ
«Поворськ №39»
9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М.
Сільськогосподарче
СТзОВ "Заповіт"
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С.
Поворська сільська рада
Поворське СТ
Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка релігійна громада УПЦ с.Козлиничі
СТзОВ "Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква с.Пісочно
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"ГАЛИЧИНА"
ФОП Сінчук А.М.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Мациборук М.С.
Ковельське МТМО
ФО Гусак І.М.
Голобська селищна рада
ФО Потапчук Т.В.
СТзОВ ім. І.Франка
ПП "Імені Івана Франка"
Товариство з обмеженою
ТзОв "ВІРА-1"
ФОП Санько А.С.
Сільськогосподарське
СТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б.
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська рада
ФОП Гейко С.В.
ПАТ "Київстар"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського Партіархату
ФОП Ткачук Т.С.
ФО Федчук О.С.
Св'ято-Покровська РГ УПЦ
ФОП Кошелюк М.Є.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Луцкевич М.М.
СОК "Черемшина"
ТзОв "Тімбер Україна"
ФОП Сахарук Н.В.
ФОП Мілінчук А.С.
ФОП Мушка Ю.С.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
Молитовний будинок євангеліських
християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
с.Кричевичі
СВК "Відродження"
ФОП Гладишук С.В.
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
ФО Кубський В.Ф.
ФГ "Хутір Милинка"
ФОП Зінчук В.М.
ФО Івасишин Р.І.
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
ФОП Мартинюк О.С.
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Горайчук В.П.
ПАТ "Дубномолоко"
Свято-Покровська громада
УПЦ с. Поворськ МП
Св'ято-Покровська релігійна громада УПЦ
КП с.Повурськ
СТзОВ "Колос"
ФОП Романчук А.В.
КП " Волинський обласний
Фтизіопульмонологічний медичний центр "
Волинської обласної ради
ПАТ "Поворське РТП"
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
ФОП Ващук О.С.
ФО Боровик Л.О.
Ковельське СЛАТ "Тур"
Квартирно-експлуатаційний відділ міста
Володимир-Волинський
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В.
ТзОВ "Лістрансбуд"
ФО Боровик В.В.
ФО Лисиця О.Г.
ФГ "Ставеччина"
ФОП Дерев'янчук В.І.
Велицька сільська рада
ФО Лук"янчук В.В.
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Шкурат
с.Байківці
с.Радошин
с.Луківка
с.Гривятки
с.Уховецьк
с.В.Ковельська
с.Ломачанка
с.Черемошне
с.Кричевичі
с.Скулин
с.Поворськ
с.Озерне
с.Заячівка
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Світле
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №252
9:00-17:00 ВК Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО с.Черкаси
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №228
9:00-17:00 Відділ освіти Ковельської РДА
Любитівська сільська рада
с.Любитів
4. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Свято-Покровська громада
УПЦ с. Солотвин
с.Солотвин
5. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-181, ТП-394,
ТП-242, ТП-205,
ТП-182, ТП-596,
ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399) 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
Локачинський район
1 КТП-91 Л-1 10:00-16:00 С/Р с.Білопіль вул.Центральна, Калинівська.
2 КТП-36 9:00-17:00 ДНЗ, магазин, ФАП с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська
3 КТП-158 Л-1 9:00-17:00 -- с.Крухиничі вул.Шкільна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Реабілітаційний центр «Ренесанс»
Автостоянка
ПФ «Солюкс»
Церква
АЗС «УкрПетроль»
Агродар
Офіс АЗС «Аветра»
Вестконд (пекарня) вул. Володимирська (частково)
вул. Садова/Колгоспна (частково)
вул. Репіна
вул. Шишкіна
вул. Айвазовського
вул. Тарасова (частково)
вул. Степова (частково)
вул. Волинська (частково)
2.09:00-17:00
Магазин «Корал»
П-ць Чумак (складські приміщення)
вул. Корольова (частково)
вул. Цукрова (частково)
вул. Заводська(частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 від КТП-415 09:30 – 17:00 с. Рованці вул. Будівельна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3. ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М.,
ФОП Романовський С.М.,
ФАП, дитсадок, с.Княгининок,
Милушівське споживче товариство,
ФОП Баранова Д.В.,
ВУЖКГ с.Княгининок,
Община ХВЄ,
ФОП Мельничук Т.Я.,
ФОП Явдошин А.В.,
ФОП Книш С.М. с.Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець
2. КТП-214 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Забужжя
3. ПЛ-04 КТП-258 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, с. Світязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-504, с. Старий Чорторійськ.
КТП-484 - ТзОВ"Хайберрі".
КТП-465 - ТзОВ "УкрТАУЕР".
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Весаняна, Івасюка, Козацька 38-50,7,13а-19, Молодіжна 21-27,35-39,20-36, Котляревського 7-9, Богуна 1-5,6-16.
2. 9:00-18:00
м. Нововолинськ
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище (ТОВ "Мінерал-Груп" артсвердловина, ГРП вул.Лугова, буд. дит творчості, Рожищенське відділення поліції ГУНП, котельня, КНС вул.Куліша, М.Вовчка, котельня вул.Куліша, дитсадок вул.Шевченка, м-н "Венеція") м.Рожище, вул.Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Незалежності, Коцюбинського, П.Савельєвої, Островського, Шилокадзе, Лермонтова, Кольцова, М.Вовчка
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
Старовижівський район
1. КТП-255 З 10:00-17:00 С.Любохини вул:Запісочне,Перемоги.
2. КТП-214 З 10:00-17:00 С.Смідин вул:Квіткова, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-203 Л-5 11:00-13:00 с.м.т.Луків вул. Паркова, О.Пчілки
2. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-293 Л-2 11:00-15:00 РТП- адмінбудинок, ФОП Грауда Т.В. – шино монтаж, Стичук С.М., Кугіль О.В.,- торг.повільйон, АТС с.м.т.Турійськ вул.Турійськ вул.Жежків
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-182 10:00-15:00 с.Поляна вул.Кікавська, П’ятихатки, пров.Іванівка
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-140 10:00-16:00 с.Ставки вул.Олеська, Забріддя, Спортивна
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