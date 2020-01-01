Де у Луцьку на Волині не буде світла 26 травня. АДРЕСИ

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1.9:00-17:00"Євро Фут Груп"с. Микитичі с. Стенжаричі, Полом’яне, Заброди2. КТП-385 Л-2 9:00-17:00 с. Хворостів, вул. Східна, Базалія1. ЩТП-616 с. Ржищів9.00-17.00 Церквамагазин. с.РжищівВул Набережна2. ПЛ-10кВ 68-01 9.00-17.00СКЗАТСшколаКонтораМагазинБудинок культурис.Бережанка: вул.МирумагазинДитячий садокБригадашколаЦеркваФАПКЗСБашня с ШклиньПОСП "ім.Шевченка" фермашкола с. МихлинМихлинська сільська рада КонтораМихлинська сільська рада Дитячий садокФОП Клехо М.А. магазинПОСП "ім.Шевченка" ЗернотікТзОВ "Горохівагробуд" клубПОСП "ім.Шевченка" ГуртожитокМихлинська сільська рада башняЦерква с.Михлин ЦеркваПОСП "ім.Шевченка" ферма с. МихлинФАП с. МихлинЦерква с. Михлинс.Бережанка: вул.Центральна,вул.Садова,вул.Ветеранівс с.Бережанка: вул.Молодіжнас.Бережанка: вул.Набережна.Бережанка: вул.Центральнас.Бережанка: вул.Центральна, вул.Ветеранівс.Бережанка: вул.Широкас.Бережанка: вул.Широкас.Михлин: вул.Красносадська, вул.Набережнас.Михлин: вул.Красносадськас.Шклінь: вул.Набережнас.Шклінь: вул. Л.Українкис.Михлин : вул.Шкільнас.Шклінь: вул. Л.Українкис.Шклінь: вул. Л.Українкис.Михлин: вул.Молодіжна,вул.Парковас.Михлин : вул.Ярова , вул.Молодіжнас.Михлин : вул.Набережнас.Михлин : вул.Зеленас.Михлин : вул.Центральна, вул.Яровас.Михлин : вул.Центральна1. 9:30-16:30МТСФОП РоманюкФОП Сорокас.Заставне (повністю)2.Заміна опор10:00-17:00с.Топилище, вул. Набережна3. 10:00-17:00с.Бужковичі, вул. Центральна1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 Л-2, КТП-188 10:00 – 17:00 ПП Іляшик В. С., МПП « Верхи» с. Верхи.2. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-16 09:30 – 17:00 М-н « Добробуд», «Світязь», « Школярик»,«Руслан», фотостудія « Коніка», Насіння,«Ларчик», « Квадратний метр», « Біг – Бен»,«Жива риба», Аптека, Перукарня, ПП Третяк М. К- Каширський вул.Шевченка1. ПЛ 10 кВ Л11-11 09:00-17:00с. Сапогів - медпунктм. КіверціФОП Терещук - магазинГреко-католицька церква с.Сапогіввул.Киричука,вул.Л.Українки,с. Прилуцькевул.Жовтнева,9-49 ,60-94вул.І.Богуна,м. Ківерцівул.Мазепи, 2-22вул.Богуна,вул.Вишнева,вул.Глінки,45,47,51,вул. Кошового,вул.Суворовавул. Г Запольської,вул. Шкільна - часткововул. Д.Галицького2. ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-14 09:00-17:00_____с. Озерцевул. Тракторна3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-442 09:00-16:00_____с. Небіжкавул. Затишна4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00_____с. Дерновул. Ставківська,вул. Першотравнева,5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00ДП "Цуманське лісове господарство" - їдальнясмт.Цуманьвул.Соснова,1-15вул.Жовтнева, 1-31вул.Сагайдачного, 1-13,6. ПЛ 10 кВ Л40-05 09:00-17:00с. НосовичіСелищна рада Олика - водонапірна баштаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктВідділ освіти Ківерцівської РДА -школаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`ПАТ "Укртелеком" - АТСс. ЖорнищеОлицьке споживче товариство - магазинСвято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церкваСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазинФОП Шнит Інна Володимирівна - магазинФОП Козак Василь Миколайович – млинс. ЧимеринТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язкуФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин с. Жорнище - повністюс. Носовичі - повністюс. Чимерин - повністю1.ПС-35/10кВ«Сільце №74»ПС-35/10кВ«Поворськ №39»9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовльське МТМОСелянське (фермерське) господарство "Колос"СТзОВ "Зоря"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.І.Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.М.ФОП Польчук А.Ф.ФОП Киденько О.М.РГ «Живоносне джерело» Українськоїправославної церквиФОП Топоровський О.Є.СТзОВ "Вежа"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Св'ято-Дмитрівська громада Українськоїправославної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.М.ФГ "Визвість"ФОП Філіпчук В.В.Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиФОП Чих Василь ЯковичРелігійна громада ХВЄ п'ятидесятниківс.ПідріжжяПовурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Боймиструк Б.Г.Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М.СільськогосподарчеСТзОВ "Заповіт"ПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Санько А.С.Поворська сільська радаПоворське СТСвято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада УПЦ с.КозлиничіСТзОВ "Пісочне"Св'ято-Михайлівська церква с.ПісочноТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"ГАЛИЧИНА"ФОП Сінчук А.М.ФОП Дерев 'янчук Г.І.ФОП Мациборук М.С.Ковельське МТМОФО Гусак І.М.Голобська селищна радаФО Потапчук Т.В.СТзОВ ім. І.ФранкаПП "Імені Івана Франка"Товариство з обмеженоюТзОв "ВІРА-1"ФОП Санько А.С.СільськогосподарськеСТзОВ ім.ВасютиФОП Талашко М.Б.ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Колодяжненська сільська радаФОП Гейко С.В.ПАТ "Київстар"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського ПартіархатуФОП Ткачук Т.С.ФО Федчук О.С.Св'ято-Покровська РГ УПЦФОП Кошелюк М.Є.ФОП Дерев 'янчук Г.І.ФОП Луцкевич М.М.СОК "Черемшина"ТзОв "Тімбер Україна"ФОП Сахарук Н.В.ФОП Мілінчук А.С.ФОП Мушка Ю.С.ФОП Дерев 'янчук Г.І.Молитовний будинок євангеліськиххристиян-бабтистів с.КричевичіРелігійна громада Різдва Пресвятої Богородиціс.КричевичіСВК "Відродження"ФОП Гладишук С.В.ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"ФО Кубський В.Ф.ФГ "Хутір Милинка"ФОП Зінчук В.М.ФО Івасишин Р.І.Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниФОП Мартинюк О.С.ФОП Данилюк І.П.ФОП Гриценюк Л.Р.ФОП Федорук Г.Ю.ФОП Горайчук В.П.ПАТ "Дубномолоко"Свято-Покровська громадаУПЦ с. Поворськ МПСв'ято-Покровська релігійна громада УПЦКП с.ПовурськСТзОВ "Колос"ФОП Романчук А.В.КП " Волинський обласнийФтизіопульмонологічний медичний центр "Волинської обласної радиПАТ "Поворське РТП"ФОП Копанчук В.М.ФОП Басиста О.М.ФОП Ващук О.С.ФО Боровик Л.О.Ковельське СЛАТ "Тур"Квартирно-експлуатаційний відділ містаВолодимир-ВолинськийРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КПФОП Бахарєва Є.В.ТзОВ "Лістрансбуд"ФО Боровик В.В.ФО Лисиця О.Г.ФГ "Ставеччина"ФОП Дерев'янчук В.І.Велицька сільська радаФО Лук"янчук В.В.ТзОВ "В.Прометей"ФОП Коренга Л.О. с.Рудка Миринськас.Велицькс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Підріжжяс.Кашівкас.Козлиничіс.Пісочнес.Шкуратс.Байківціс.Радошинс.Луківкас.Гривяткис.Уховецькс.В.Ковельськас.Ломачанкас.Черемошнес.Кричевичіс.Скулинс.Поворськс.Озернес.Заячівкас.Ситовичіс.Підріжжяс.Світлес.Миринс.Кривлинс.Мельниця2.ПЛ-0,4кВ від КТП №2529:00-17:00 ВК Люблинецької селищної радиКовельське МТМО с.Черкаси3.ПЛ-0,4кВ від КТП №2289:00-17:00 Відділ освіти Ковельської РДАЛюбитівська сільська радас.Любитів4. 9:00-17:00Голобська селищна радаСвято-Покровська громадаУПЦ с. Солотвинс.Солотвин5. ПЛ-10кВ Л.89-01(ТП-181, ТП-394,ТП-242, ТП-205,ТП-182, ТП-596,ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,ТП-610, ТП-239,ТП-240, ТП-399) 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд"Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В.ФОП Колотюк П.М. с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білин1 КТП-91 Л-1 10:00-16:00 С/Р с.Білопіль вул.Центральна, Калинівська.2 КТП-36 9:00-17:00 ДНЗ, магазин, ФАП с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська3 КТП-158 Л-1 9:00-17:00 -- с.Крухиничі вул.Шкільна1. 09:00-17:00Реабілітаційний центр «Ренесанс»АвтостоянкаПФ «Солюкс»ЦеркваАЗС «УкрПетроль»АгродарОфіс АЗС «Аветра»Вестконд (пекарня) вул. Володимирська (частково)вул. Садова/Колгоспна (частково)вул. Репінавул. Шишкінавул. Айвазовськоговул. Тарасова (частково)вул. Степова (частково)вул. Волинська (частково)2.09:00-17:00Магазин «Корал»П-ць Чумак (складські приміщення)вул. Корольова (частково)вул. Цукрова (частково)вул. Заводська(частково)1. ПЛ-0,4 від КТП-415 09:30 – 17:00 с. Рованці вул. Будівельна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-123. ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М.,ФОП Романовський С.М.,ФАП, дитсадок, с.Княгининок,Милушівське споживче товариство,ФОП Баранова Д.В.,ВУЖКГ с.Княгининок,Община ХВЄ,ФОП Мельничук Т.Я.,ФОП Явдошин А.В.,ФОП Книш С.М. с.Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру1. ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець2. КТП-214 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Забужжя3. ПЛ-04 КТП-258 9:00 – 17:00Побут, Магазини, с. СвітязьВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-18:00КТП-504, с. Старий Чорторійськ.КТП-484 - ТзОВ"Хайберрі".КТП-465 - ТзОВ "УкрТАУЕР".1. 9:00-17:00м.Нововолинськвул.Весаняна, Івасюка, Козацька 38-50,7,13а-19, Молодіжна 21-27,35-39,20-36, Котляревського 7-9, Богуна 1-5,6-16.2. 9:00-18:00м. НововолинськУЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.6. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище (ТОВ "Мінерал-Груп" артсвердловина, ГРП вул.Лугова, буд. дит творчості, Рожищенське відділення поліції ГУНП, котельня, КНС вул.Куліша, М.Вовчка, котельня вул.Куліша, дитсадок вул.Шевченка, м-н "Венеція") м.Рожище, вул.Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Незалежності, Коцюбинського, П.Савельєвої, Островського, Шилокадзе, Лермонтова, Кольцова, М.Вовчка7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)1. КТП-255 З 10:00-17:00 С.Любохини вул:Запісочне,Перемоги.2. КТП-214 З 10:00-17:00 С.Смідин вул:Квіткова, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.1. ПЛ-0,4 кВЗТП-203 Л-5 11:00-13:00 с.м.т.Луків вул. Паркова, О.Пчілки2. ПЛ-0,4 кВЗТП-293 Л-2 11:00-15:00 РТП- адмінбудинок, ФОП Грауда Т.В. – шино монтаж, Стичук С.М., Кугіль О.В.,- торг.повільйон, АТС с.м.т.Турійськ вул.Турійськ вул.Жежків3. ПЛ-0,4 кВКТП-182 10:00-15:00 с.Поляна вул.Кікавська, П’ятихатки, пров.Іванівка4. ПЛ-0,4 кВКТП-140 10:00-16:00 с.Ставки вул.Олеська, Забріддя, Спортивна