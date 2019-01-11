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Волинянин їхав за кермом фури, будучи дуже п'яним. ВІДЕО

Волинянин їхав за кермом фури, будучи дуже п'яним. ВІДЕО
На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" патрульні зупинили водія, котрий керував вантажівкою, будучи дуже п'яним.

Так, вдень 24 травня, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що водій вантажного автомобіля Renault Magnum керує транспортним засобом в стані сп’яніння, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Інспектори одразу відреагували на звернення та виявили фуру.

За кермом вантажівки перебував 43-річний водій. Охоронці правопорядку помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат був вражаючим – 3,20 проміле, що перевищував допустиму норму у 16 разів.

На водія патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали. Самого ж чоловіка від керування вантажівкою відсторонили.


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Теги: водій, вантажівка
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