Акушерка-гінекологиня з Волині розповіла, як легко народити та що впливає на цей процес

Ірина Ткачук, котра уже третій рік виконує обов’язки завідуючої пологовим відділенням.



За вісім років своєї медичної практики їй ледь не щодня доводилось бачити біль, піт, кров та сльози щастя новоспечених батьків, котрі вперше беруть на руки своє маля. На превелику радість породіль, котрі народжували у період карантину у пологовому відділенні Володимир-Волинського ТМО, вони не були позбавлені підтримки найрідніших людей, адже партнерські пологи тут не заборонили. Про те, як легко народити та що впливає на цей процес, журналісти



– Кажуть, як жінка живе, так і народжує. Від чого ж насправді залежить перебіг пологів?



– Дуже багато залежить від характеру жінки, від того, як вона налаштована на виношування вагітності та на пологи. А з точки зору акушера-гінеколога, перебіг пологів залежить від генетичних особливостей організму жінки, від співвідношення розмірів голівки плода і тазу матері. Бувають аномалії розвитку матки, які теж не сприяють легким пологам, але це належить, знову ж таки, до генетики. Повторні пологи, як правило, легші від перших. Хоча не завжди.



По-різному жінки переносять біль, бо у кожної своя чутливість. Але якщо жінка приходить у пологовий і з порогу заявляє, що хоче, аби їй зробили кесарів розтин, аби не мучитись під час пологів, то ми на таке не реагуємо, адже для операції повинні бути певні покази згідно з клінічними протоколами.



Здебільшого кесарів розтин планується заздалегідь, але якщо дитинка показує нам певні «маячки», що вже не може витримати ці пологи, то тоді йдемо на ургентну операцію. До речі, обвиття пуповиною, яке буває одно-, дво- та навіть чотирикратним, не є показом до кесаревого розтину, бо і у таких випадках дитинку можна народити природнім шляхом. Деякі жінки, у яких попередні пологи проходили з операцією, можуть народжувати самостійно, навіть із рубцем на матці.



– А як щодо фігури та будови тіла породіллі? Чи відіграють ці фактори якусь роль?



– Усе це дуже відносно, адже буває, що мініатюрні жінки народжують дітей вагою чотири кілограми і без ускладнень, а більш крупні та високі пацієнтки, навпаки, стикаються із труднощами під час пологів. Тут дуже важко передбачити. Адже навіть якщо у жінки нормальний таз і тонкі кістки, що повинно сприяти легкому перебігу пологів, то невідомо, як буде відкриватись у неї шийка матки і чи правильно вставиться голівка. Це буде зрозуміло лише при пологах.



– Від старших людей часто можна почути, що колись жінки могли народити у полі під снопом пшениці, сповити дитину і далі жати. Це перебільшення, чи у тому таки щось було?



– Звісно, у наших предків життя було наближеним до природи – їжа без хімічних добавок, повітря чисте, вода джерельна, одяг з натуральних тканин. Прокидались і лягали спати разом із сонцем, фізично працювали, немовлят годували грудним молоком. І дітей у сім’ях було більше, ніж тепер. Проте не варто забувати, що і смертність під час пологів та через ускладнення від них була дуже високою. Важко уявити, щоб породілля із післяпологовою кровотечею спокійно встала і пішла працювати у поле. Добре, що зараз жінки народжують у цивілізованих умовах, у стерильній палаті, під наглядом професійних медиків, адже, якби все було так просто, то акушерство як галузь медицини не розвивалося б.



– Що можете сказати про модні нині серед деяких популярних блогерів домашні пологи?



– Я як медик до цього ставлюсь негативно, адже у домашніх пологах є чимало ризиків. Кожні повторні пологи стають усе загрозливішими щодо кровотеч, і якщо жінка у відділенні, то ми не втрачаємо дорогоцінного часу і швидко надаємо допомогу. Бувають випадки, що привозять пацієнток, які народжують просто у кареті швидкої допомоги або навіть удома, проте завершується процес пологів відділенням плаценти саме у пологовому. Блогеркам, про яких ви згадуєте, допомагають народжувати сертифіковані доули, проте до їхніх обов’язків входить лише психологічна підтримка породіллі у такий момент. Приймати ж дитя має акушерка, котра може контролювати цей процес. Окрім цього, домашні пологи в Україні вважаються нелегальними, тому, щоб зареєструвати таку дитину, потрібно підготувати ряд документів, у тому числі і тест ДНК.



– Яке значення має ставлення і професійність медперсоналу?



– Цьому надаю дуже велике значення, адже насамперед має бути довіра між пацієнткою та медичним персоналом, який має бути ввічливим, терплячим та уважним. Чуйне ставлення до породіллі – це психологічна підтримка, що допомагає подолати біль. Професійність медичного персоналу обов’язкова, адже у пологовій залі не повинно бути і немає непрофесіоналів.



– А яке значення має вік вагітної жінки? Які наймолодші та найстарші пацієнтки у вас були?



– Віковий ценз вважається одним з несприятливих факторів, особливо при перших пологах. Проте зараз спостерігається тенденція до зростання категорії вагітних жінок за 38 років, причому нерідко у них це перші пологи. Нещодавно свого первістка у нас народжувала 42-річна пацієнтка, причому пологи були природні і без ускладнень. Маємо зараз 16-річну пацієнтку, котра теж без проблем народила, а на обліку у жіночій консультації перебуває навіть 12-річна пацієнтка. Досі наймолодша пацієнтка, в якої мені доводилось приймати пологи, була 14-річна дівчинка, а вік найстаршої – приблизно 44 роки.



– Наскільки популярною є нині епідуральна анестезія?

Чи часто пацієнтки просять знеболення?



– Загалом, це зараз дуже популярно, проте у нашому відділенні медикаментозне знеболення поки що рідко кому робимо. Лише у тих випадках, коли пацієнтка сама просить. Проте планую більше це розвивати, бо знеболення пологів – це обов’язкова вимога сучасного акушерства.



– Чи часто відбуваються партнерські пологи?



– Так, досить часто. І навіть під час карантину ми не відмінили такі пологи, але ретельно перевіряємо, чи не було у партнера контактів із хворими, чи не повернувся він із-за кордону, чи не має підвищеної температури. Найчастіше на пологи беруть чоловіків, наступні за популярністю мами, сестри та подруги. До речі, більшість пацієнток останнім часом у нас дуже свідомі і грамотні, дотримуються всіх рекомендацій, ретельно готуються як до пологів, так і до самої вагітності.



– Що у першу чергу рекомендували б жінкам, котрі готуються

до народження дитини?



– Вчасно відвідувати лікаря, не нехтувати обстеженням та медичними рекомендаціями. Варто усвідомити, що лікар – не ворог пацієнтці, він аж ніяк не зацікавлений, щоб у неї щось було не так. Вагітна жінка повинна максимально уникати стресів та налаштовуватись на позитивний лад, готуючись до материнства.



– А чи запрацював уже другий етап медичної реформи,

в яку включено гарантований пакет безплатних послуг

при пологах?



– Другий етап реформи, який мав би вступити у дію 1 квітня, «розрекламували» всі ЗМІ, проте на ділі, на жаль, поки що нема відповідного матеріального підкріплення. Оскільки нам не видали медикаментів, тому і далі просимо купувати їх батьків, маємо лише запас ліків на ургентні випадки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку у Володимирі народжуються близько 600 дітей, і майже половині з них допомагає з’явитись на світ акушерка-гінекологиня, котра уже третій рік виконує обов’язки завідуючої пологовим відділенням.За вісім років своєї медичної практики їй ледь не щодня доводилось бачити біль, піт, кров та сльози щастя новоспечених батьків, котрі вперше беруть на руки своє маля. На превелику радість породіль, котрі народжували у період карантину у пологовому відділенні Володимир-Волинського ТМО, вони не були позбавлені підтримки найрідніших людей, адже партнерські пологи тут не заборонили. Про те, як легко народити та що впливає на цей процес, журналісти "Слово правди" поспілкувались із Іриною Ткачук.– Дуже багато залежить від характеру жінки, від того, як вона налаштована на виношування вагітності та на пологи. А з точки зору акушера-гінеколога, перебіг пологів залежить від генетичних особливостей організму жінки, від співвідношення розмірів голівки плода і тазу матері. Бувають аномалії розвитку матки, які теж не сприяють легким пологам, але це належить, знову ж таки, до генетики. Повторні пологи, як правило, легші від перших. Хоча не завжди.По-різному жінки переносять біль, бо у кожної своя чутливість. Але якщо жінка приходить у пологовий і з порогу заявляє, що хоче, аби їй зробили кесарів розтин, аби не мучитись під час пологів, то ми на таке не реагуємо, адже для операції повинні бути певні покази згідно з клінічними протоколами.Здебільшого кесарів розтин планується заздалегідь, але якщо дитинка показує нам певні «маячки», що вже не може витримати ці пологи, то тоді йдемо на ургентну операцію. До речі, обвиття пуповиною, яке буває одно-, дво- та навіть чотирикратним, не є показом до кесаревого розтину, бо і у таких випадках дитинку можна народити природнім шляхом. Деякі жінки, у яких попередні пологи проходили з операцією, можуть народжувати самостійно, навіть із рубцем на матці.– Усе це дуже відносно, адже буває, що мініатюрні жінки народжують дітей вагою чотири кілограми і без ускладнень, а більш крупні та високі пацієнтки, навпаки, стикаються із труднощами під час пологів. Тут дуже важко передбачити. Адже навіть якщо у жінки нормальний таз і тонкі кістки, що повинно сприяти легкому перебігу пологів, то невідомо, як буде відкриватись у неї шийка матки і чи правильно вставиться голівка. Це буде зрозуміло лише при пологах.– Звісно, у наших предків життя було наближеним до природи – їжа без хімічних добавок, повітря чисте, вода джерельна, одяг з натуральних тканин. Прокидались і лягали спати разом із сонцем, фізично працювали, немовлят годували грудним молоком. І дітей у сім’ях було більше, ніж тепер. Проте не варто забувати, що і смертність під час пологів та через ускладнення від них була дуже високою. Важко уявити, щоб породілля із післяпологовою кровотечею спокійно встала і пішла працювати у поле. Добре, що зараз жінки народжують у цивілізованих умовах, у стерильній палаті, під наглядом професійних медиків, адже, якби все було так просто, то акушерство як галузь медицини не розвивалося б.– Я як медик до цього ставлюсь негативно, адже у домашніх пологах є чимало ризиків. Кожні повторні пологи стають усе загрозливішими щодо кровотеч, і якщо жінка у відділенні, то ми не втрачаємо дорогоцінного часу і швидко надаємо допомогу. Бувають випадки, що привозять пацієнток, які народжують просто у кареті швидкої допомоги або навіть удома, проте завершується процес пологів відділенням плаценти саме у пологовому. Блогеркам, про яких ви згадуєте, допомагають народжувати сертифіковані доули, проте до їхніх обов’язків входить лише психологічна підтримка породіллі у такий момент. Приймати ж дитя має акушерка, котра може контролювати цей процес. Окрім цього, домашні пологи в Україні вважаються нелегальними, тому, щоб зареєструвати таку дитину, потрібно підготувати ряд документів, у тому числі і тест ДНК.– Цьому надаю дуже велике значення, адже насамперед має бути довіра між пацієнткою та медичним персоналом, який має бути ввічливим, терплячим та уважним. Чуйне ставлення до породіллі – це психологічна підтримка, що допомагає подолати біль. Професійність медичного персоналу обов’язкова, адже у пологовій залі не повинно бути і немає непрофесіоналів.– Віковий ценз вважається одним з несприятливих факторів, особливо при перших пологах. Проте зараз спостерігається тенденція до зростання категорії вагітних жінок за 38 років, причому нерідко у них це перші пологи. Нещодавно свого первістка у нас народжувала 42-річна пацієнтка, причому пологи були природні і без ускладнень. Маємо зараз 16-річну пацієнтку, котра теж без проблем народила, а на обліку у жіночій консультації перебуває навіть 12-річна пацієнтка. Досі наймолодша пацієнтка, в якої мені доводилось приймати пологи, була 14-річна дівчинка, а вік найстаршої – приблизно 44 роки.– Загалом, це зараз дуже популярно, проте у нашому відділенні медикаментозне знеболення поки що рідко кому робимо. Лише у тих випадках, коли пацієнтка сама просить. Проте планую більше це розвивати, бо знеболення пологів – це обов’язкова вимога сучасного акушерства.– Так, досить часто. І навіть під час карантину ми не відмінили такі пологи, але ретельно перевіряємо, чи не було у партнера контактів із хворими, чи не повернувся він із-за кордону, чи не має підвищеної температури. Найчастіше на пологи беруть чоловіків, наступні за популярністю мами, сестри та подруги. До речі, більшість пацієнток останнім часом у нас дуже свідомі і грамотні, дотримуються всіх рекомендацій, ретельно готуються як до пологів, так і до самої вагітності.– Вчасно відвідувати лікаря, не нехтувати обстеженням та медичними рекомендаціями. Варто усвідомити, що лікар – не ворог пацієнтці, він аж ніяк не зацікавлений, щоб у неї щось було не так. Вагітна жінка повинна максимально уникати стресів та налаштовуватись на позитивний лад, готуючись до материнства.– Другий етап реформи, який мав би вступити у дію 1 квітня, «розрекламували» всі ЗМІ, проте на ділі, на жаль, поки що нема відповідного матеріального підкріплення. Оскільки нам не видали медикаментів, тому і далі просимо купувати їх батьків, маємо лише запас ліків на ургентні випадки.

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