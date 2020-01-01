Неподалік Устилуга – аварія: трактор потрапив під потяг. ФОТО. ВІДЕО





Трактор місцевого підприємства потрапив під потяг. Вантажний потяг протаранив причіп з бочкою, кабіна водія залишилася неушкодженою, пише



Як розповіли на місці події, водій трактора не міг зупинити транспортний засіб, ймовірно, через технічні несправності.



В результаті події ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го травня близько 9:30 на залізничному переїзді перед в’їздом в Устилуг з боку Володимира-Волинського трапилася аварія.Трактор місцевого підприємства потрапив під потяг. Вантажний потяг протаранив причіп з бочкою, кабіна водія залишилася неушкодженою, пише "Буг" Як розповіли на місці події, водій трактора не міг зупинити транспортний засіб, ймовірно, через технічні несправності.В результаті події ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.

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