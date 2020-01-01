Неподалік Устилуга – аварія: трактор потрапив під потяг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
25-го травня близько 9:30 на залізничному переїзді перед в’їздом в Устилуг з боку Володимира-Волинського трапилася аварія.
Трактор місцевого підприємства потрапив під потяг. Вантажний потяг протаранив причіп з бочкою, кабіна водія залишилася неушкодженою, пише "Буг".
Як розповіли на місці події, водій трактора не міг зупинити транспортний засіб, ймовірно, через технічні несправності.
В результаті події ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
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Трактор місцевого підприємства потрапив під потяг. Вантажний потяг протаранив причіп з бочкою, кабіна водія залишилася неушкодженою, пише "Буг".
Як розповіли на місці події, водій трактора не міг зупинити транспортний засіб, ймовірно, через технічні несправності.
В результаті події ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
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