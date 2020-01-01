Мешканка Камінь-Каширського району, якій посмертно діагностували COVID-19, мала супутні захворювання
Сьогодні, 12:42
Волинянка, якій посмертно діагностували коронавірус, мала супутні захворювання.
Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що 48-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.
Вона захворіла 17 травня, зокрема у неї піднялась температура, з’явилися кашель і задишка.
Волинянка звернулася за допомогою лише 20 травня в інфекційне відділення Камінь-Каширського району. Там встановили діагноз негоспітальна пневмонія. Її перевели лікуватися в Луцьк, жінка знаходилася у важкому стані. Померла 23 травня.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що 48-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.
Вона захворіла 17 травня, зокрема у неї піднялась температура, з’явилися кашель і задишка.
Волинянка звернулася за допомогою лише 20 травня в інфекційне відділення Камінь-Каширського району. Там встановили діагноз негоспітальна пневмонія. Її перевели лікуватися в Луцьк, жінка знаходилася у важкому стані. Померла 23 травня.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На волинській птахофабриці – троє нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 12:55
Коментарі 0
Останні новини
В авто лучанина знайшли наркотики та холодну зброю
Сьогодні, 12:43
Мешканка Камінь-Каширського району, якій посмертно діагностували COVID-19, мала супутні захворювання
Сьогодні, 12:42
Волинянин їхав за кермом фури, будучи дуже п'яним. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32