Мешканка Камінь-Каширського району, якій посмертно діагностували COVID-19, мала супутні захворювання





Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що 48-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.



Вона захворіла 17 травня, зокрема у неї піднялась температура, з’явилися кашель і задишка.



Волинянка звернулася за допомогою лише 20 травня в інфекційне відділення Камінь-Каширського району. Там встановили діагноз негоспітальна пневмонія. Її перевели лікуватися в Луцьк, жінка знаходилася у важкому стані. Померла 23 травня.



Головне фото – ілюстративне.

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