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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Мешканка Камінь-Каширського району, якій посмертно діагностували COVID-19, мала супутні захворювання

Мешканка Камінь-Каширського району, якій посмертно діагностували COVID-19, мала супутні захворювання
Волинянка, якій посмертно діагностували коронавірус, мала супутні захворювання.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що 48-річна жінка мала хронічні супутні захворювання.

Вона захворіла 17 травня, зокрема у неї піднялась температура, з’явилися кашель і задишка.

Волинянка звернулася за допомогою лише 20 травня в інфекційне відділення Камінь-Каширського району. Там встановили діагноз негоспітальна пневмонія. Її перевели лікуватися в Луцьк, жінка знаходилася у важкому стані. Померла 23 травня.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: смерть, коронавірус, Камінь-Каширський район
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