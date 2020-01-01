В авто лучанина знайшли наркотики та холодну зброю
Сьогодні, 12:43
Нацгвардійці разом патрульними поліцейськими затримали лучанина з наркотиками та холодною зброєю.
Минулими вихідними під час спільного патрулювання по проспекту Соборності у Луцьку гвардійці військової частини 1141 разом з патрульними поліцейськими зупинили авто для перевірки, інформує військова частина Нацгвардії у місті Луцьк.
Під час огляду речей у пасажира 1987 р.н. виявили порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на амфетамін і ніж, довжиною леза 220 см, ззовні схожий на холодну зброю.
Загалом за вихідні під час несення служби з охорони громадського порядку правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини у 4 громадян. Заборонені речовини направили на дослідження.
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Минулими вихідними під час спільного патрулювання по проспекту Соборності у Луцьку гвардійці військової частини 1141 разом з патрульними поліцейськими зупинили авто для перевірки, інформує військова частина Нацгвардії у місті Луцьк.
Під час огляду речей у пасажира 1987 р.н. виявили порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на амфетамін і ніж, довжиною леза 220 см, ззовні схожий на холодну зброю.
Загалом за вихідні під час несення служби з охорони громадського порядку правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини у 4 громадян. Заборонені речовини направили на дослідження.
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