В авто лучанина знайшли наркотики та холодну зброю





Минулими вихідними під час спільного патрулювання по проспекту Соборності у Луцьку гвардійці військової частини 1141 разом з патрульними поліцейськими зупинили авто для перевірки,



Під час огляду речей у пасажира 1987 р.н. виявили порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на амфетамін і ніж, довжиною леза 220 см, ззовні схожий на холодну зброю.



Загалом за вихідні під час несення служби з охорони громадського порядку правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини у 4 громадян. Заборонені речовини направили на дослідження.

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