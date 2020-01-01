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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, де найбільше хворих на коронавірус у Ковелі та районі

Повідомили, де найбільше хворих на коронавірус у Ковелі та районі
У Ковелі за останню добу зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. Загалом у місті виявили 146 хворих, у Ковельському районі – 7.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що залишаються два спалахи хвороби: на швейній фабриці та у Ковельському МТМО.

Так, на фабриці у Ковелі зареєстрували 13 випадків інфекції, у МТМО теж 13 випадків (8 працівників відділення анестезіології, 2 – хірургічного відділення, 3 – столового).

Обстежили приблизно 40 контактних осіб захворілих, позитивний результат виявили у 13-ти людей.

«Ми можемо говорити, що область йде на зменшення випадків коронавірусу», - додала посадовиця.

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Теги: Ковель, коронавірус, хворі
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