Повідомили, де найбільше хворих на коронавірус у Ковелі та районі

У Ковелі за останню добу зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. Загалом у місті виявили 146 хворих, у Ковельському районі – 7.Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що залишаються два спалахи хвороби: на швейній фабриці та у Ковельському МТМО.Так, на фабриці у Ковелі зареєстрували 13 випадків інфекції, у МТМО теж 13 випадків (8 працівників відділення анестезіології, 2 – хірургічного відділення, 3 – столового).Обстежили приблизно 40 контактних осіб захворілих, позитивний результат виявили у 13-ти людей.«Ми можемо говорити, що область йде на зменшення випадків коронавірусу», - додала посадовиця.