Повідомили, де найбільше хворих на коронавірус у Ковелі та районі
Сьогодні, 13:50
У Ковелі за останню добу зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. Загалом у місті виявили 146 хворих, у Ковельському районі – 7.
Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що залишаються два спалахи хвороби: на швейній фабриці та у Ковельському МТМО.
Так, на фабриці у Ковелі зареєстрували 13 випадків інфекції, у МТМО теж 13 випадків (8 працівників відділення анестезіології, 2 – хірургічного відділення, 3 – столового).
Обстежили приблизно 40 контактних осіб захворілих, позитивний результат виявили у 13-ти людей.
«Ми можемо говорити, що область йде на зменшення випадків коронавірусу», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що залишаються два спалахи хвороби: на швейній фабриці та у Ковельському МТМО.
Так, на фабриці у Ковелі зареєстрували 13 випадків інфекції, у МТМО теж 13 випадків (8 працівників відділення анестезіології, 2 – хірургічного відділення, 3 – столового).
Обстежили приблизно 40 контактних осіб захворілих, позитивний результат виявили у 13-ти людей.
«Ми можемо говорити, що область йде на зменшення випадків коронавірусу», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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