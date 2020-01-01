Двоє нетверезих лучан намагалися підкупити патрульних

У Луцьку нетверезі водії хотіли відкупитися від поліцейських.Так, на проспекті Перемоги, патрульні поліцейські зупинили Mercedes під керуванням 32-річного чоловіка за порушення правил дорожнього руху, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння. За уникнення від адмінвідповідальності за вчинення правопорушення лучанин намагався дати поліцейському 1,5 тис. грн. неправомірної вигоди.Цього ж дня, на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку, під час несення служби в поле зору патрульним поліцейським потрапив автомобіль Renault Megan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час складання поліцейськими адмінпротоколу 37-річний водій, житель обласного центру, аби уникнути відповідальності за скоєне, запропонував поліцейським 5 тис. грн.Неправомірну вигоду патрульним поліцейським в місті Рожище пропонував водій Opel Astra. 37-річний водій поклав між сидіннями службового автомобіля півтисячі гривень. Поліцейські відмовились від хабара та викликали слідчо-оперативну групу.Усі факти правоохоронці задокументували, гроші вилучили. На порушників склали необхідні адміністративні матеріали.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.Загалом, за вихідні поліція Волині виявила 11 нетверезих водіїв за кермом.