Поки діяли карантинні пости, ситуація з коронавірусом була кращою, – Щербак

Заступниця голови облдержадміністраціїзаявила, коли в області працювали карантинні пости, епідеміологічна ситуація була кращою.Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.За словами Тетяни Щербак, карантинні пости – один із методів боротьби з коронавірусної інфекцією.«Я вважаю, що він був дієвим. Поки діяли карантинні пости, епідситуація була кращою», - сказала посадовиця. Щербак не назвала суму, витрачену на утримання карантинних постів, мовляв, не можна порівняти людське життя з фінансовими показниками.«На вихідних я мала змогу бачити в сусідній області карантинний пост. У деяких регіонах вони досі діють, навіть там, де показник інцидентності кращий, аніж на Волині», - зауважила Щербак.