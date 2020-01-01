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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Поки діяли карантинні пости, ситуація з коронавірусом була кращою, – Щербак

Поки діяли карантинні пости, ситуація з коронавірусом була кращою, – Щербак
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак заявила, коли в області працювали карантинні пости, епідеміологічна ситуація була кращою.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

За словами Тетяни Щербак, карантинні пости – один із методів боротьби з коронавірусної інфекцією.

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«Я вважаю, що він був дієвим. Поки діяли карантинні пости, епідситуація була кращою», - сказала посадовиця. Щербак не назвала суму, витрачену на утримання карантинних постів, мовляв, не можна порівняти людське життя з фінансовими показниками.

«На вихідних я мала змогу бачити в сусідній області карантинний пост. У деяких регіонах вони досі діють, навіть там, де показник інцидентності кращий, аніж на Волині», - зауважила Щербак.

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Теги: коронавірус, Волинь, карантинні пости
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