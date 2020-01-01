Поки діяли карантинні пости, ситуація з коронавірусом була кращою, – Щербак
Сьогодні, 16:39
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак заявила, коли в області працювали карантинні пости, епідеміологічна ситуація була кращою.
Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
За словами Тетяни Щербак, карантинні пости – один із методів боротьби з коронавірусної інфекцією.
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«Я вважаю, що він був дієвим. Поки діяли карантинні пости, епідситуація була кращою», - сказала посадовиця. Щербак не назвала суму, витрачену на утримання карантинних постів, мовляв, не можна порівняти людське життя з фінансовими показниками.
«На вихідних я мала змогу бачити в сусідній області карантинний пост. У деяких регіонах вони досі діють, навіть там, де показник інцидентності кращий, аніж на Волині», - зауважила Щербак.
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Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
За словами Тетяни Щербак, карантинні пости – один із методів боротьби з коронавірусної інфекцією.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ
«Я вважаю, що він був дієвим. Поки діяли карантинні пости, епідситуація була кращою», - сказала посадовиця. Щербак не назвала суму, витрачену на утримання карантинних постів, мовляв, не можна порівняти людське життя з фінансовими показниками.
«На вихідних я мала змогу бачити в сусідній області карантинний пост. У деяких регіонах вони досі діють, навіть там, де показник інцидентності кращий, аніж на Волині», - зауважила Щербак.
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