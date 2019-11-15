У Луцьку на Конякіна легковик збив мотоцикліста
Сьогодні, 13:47
Водій автомобіля Volkswagen Passat збив чоловіка, який керував мотоциклом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 12:10 на вулиці Конякіна. Свідки зазначають, що водій легковика несподівано увімкнув покажчик повороту і здійснив маневр, у результаті чого відбулося зіткнення. Водій мотоцикла отримав незначні травми, на місці працює поліція.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 12:10 на вулиці Конякіна. Свідки зазначають, що водій легковика несподівано увімкнув покажчик повороту і здійснив маневр, у результаті чого відбулося зіткнення. Водій мотоцикла отримав незначні травми, на місці працює поліція.
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