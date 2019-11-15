У Луцьку на Конякіна легковик збив мотоцикліста





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент трапився близько 12:10 на вулиці Конякіна. Свідки зазначають, що водій легковика несподівано увімкнув покажчик повороту і здійснив маневр, у результаті чого відбулося зіткнення. Водій мотоцикла отримав незначні травми, на місці працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля Volkswagen Passat збив чоловіка, який керував мотоциклом.Про це повідомили очевидці.Інцидент трапився близько 12:10 на вулиці Конякіна. Свідки зазначають, що водій легковика несподівано увімкнув покажчик повороту і здійснив маневр, у результаті чого відбулося зіткнення. Водій мотоцикла отримав незначні травми, на місці працює поліція.

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