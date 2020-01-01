У восьмикласниці з Волині виявили рак крові: потрібна допомога небайдужих
Сьогодні, 14:25
У волиняки Андрейчук Мар'яни В’ячеславівни, учениці 8 класу із Ківерцівщини, діагностували лейкоз.
Про це повідомляє Анна Романенко у facebook, пише "Район. Ківерці".
Дівчинка – учениця Ківерцівської школи 4, жителька села Веснянка, зараз перебуває у Луцькій дитячій поліклініці з діагнозом - рак крові.
Усіх небайдужих просять допомогти Мар'яні подолати хворобу.
Номер карти мами: 4188370133142359 – Ірина Миколаївна Андрейчук.
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Про це повідомляє Анна Романенко у facebook, пише "Район. Ківерці".
Дівчинка – учениця Ківерцівської школи 4, жителька села Веснянка, зараз перебуває у Луцькій дитячій поліклініці з діагнозом - рак крові.
Усіх небайдужих просять допомогти Мар'яні подолати хворобу.
Номер карти мами: 4188370133142359 – Ірина Миколаївна Андрейчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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