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У восьмикласниці з Волині виявили рак крові: потрібна допомога небайдужих

У восьмикласниці з Волині виявили рак крові: потрібна допомога небайдужих
У волиняки Андрейчук Мар'яни В’ячеславівни, учениці 8 класу із Ківерцівщини, діагностували лейкоз.

Про це повідомляє Анна Романенко у facebook, пише "Район. Ківерці".

Дівчинка – учениця Ківерцівської школи 4, жителька села Веснянка, зараз перебуває у Луцькій дитячій поліклініці з діагнозом - рак крові.

Усіх небайдужих просять допомогти Мар'яні подолати хворобу.

Номер карти мами: 4188370133142359 – Ірина Миколаївна Андрейчук.

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Теги: допомога, Волинь, лейкоз
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