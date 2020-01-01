У восьмикласниці з Волині виявили рак крові: потрібна допомога небайдужих

Андрейчук Мар'яни В’ячеславівни, учениці 8 класу із Ківерцівщини, діагностували лейкоз.



Про це Анна Романенко у facebook, пише "Район. Ківерці".



Дівчинка – учениця Ківерцівської школи 4, жителька села Веснянка, зараз перебуває у Луцькій дитячій поліклініці з діагнозом - рак крові.



Усіх небайдужих просять допомогти Мар'яні подолати хворобу.



Номер карти мами: 4188370133142359 – Ірина Миколаївна Андрейчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волиняки, учениці 8 класу із Ківерцівщини, діагностували лейкоз.Про це повідомляє у facebook, пише "Район. Ківерці".Дівчинка – учениця Ківерцівської школи 4, жителька села Веснянка, зараз перебуває у Луцькій дитячій поліклініці з діагнозом - рак крові.Усіх небайдужих просять допомогти Мар'яні подолати хворобу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію