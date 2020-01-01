Києво-Печерська лавра відновила роботу після спалаху COVID-19
Сьогодні, 14:06
У Києві 25 травня після карантину відновила роботу Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, де з 22 березня служби проходили у закритому режимі.
Про це повідомляють у пресслужбі Центру інформації УПЦ МП (РПЦ),- пише УНН.
"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра сьогодні відкрилася після карантину", - сказано у повідомленні.
У Києво-Печерській лаврі з 22 березня служби проходили у закритому режимі без участі прихожан, з онлайн-трансляцією. 4 квітня були закриті ворота Нижньої Лаври.
Нагадаємо, за час пандемії на території закладу фіксувалися масштабні спалахи коронавірусу.
Зокрема, 6 квітня стало відомо, що Києво-Печерську Лавру збираються закрити на карантин. Так, 9 квітня у осіб з лаври виявили 26 випадків COVID-19, 12 квітня після спалаху коронавірусу в Києво-Печерській лаврі помер архімандрит.
Також 13 квітня у Києво-Печерській лаврі було вже понад 90 випадків, 14 квітня - ще два випадки. За словами президента Володимира Зеленського тоді у лаврі було вже близько 100 випадків.
17 квітня на території закладу виявили ще 7 випадків, а 18 квітня - ще 26. 27 квітня - COVID-19 за добу підтвердили у 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври, а на початку травня - ще 17 випадків.
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Про це повідомляють у пресслужбі Центру інформації УПЦ МП (РПЦ),- пише УНН.
"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра сьогодні відкрилася після карантину", - сказано у повідомленні.
У Києво-Печерській лаврі з 22 березня служби проходили у закритому режимі без участі прихожан, з онлайн-трансляцією. 4 квітня були закриті ворота Нижньої Лаври.
Нагадаємо, за час пандемії на території закладу фіксувалися масштабні спалахи коронавірусу.
Зокрема, 6 квітня стало відомо, що Києво-Печерську Лавру збираються закрити на карантин. Так, 9 квітня у осіб з лаври виявили 26 випадків COVID-19, 12 квітня після спалаху коронавірусу в Києво-Печерській лаврі помер архімандрит.
Також 13 квітня у Києво-Печерській лаврі було вже понад 90 випадків, 14 квітня - ще два випадки. За словами президента Володимира Зеленського тоді у лаврі було вже близько 100 випадків.
17 квітня на території закладу виявили ще 7 випадків, а 18 квітня - ще 26. 27 квітня - COVID-19 за добу підтвердили у 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври, а на початку травня - ще 17 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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