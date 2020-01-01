Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю
Сьогодні, 14:25
Молодик, якого затримали за дрібне хуліганство, напав на правоохоронця у приміщенні Луцького відділу поліції. Чоловік накинувся на патрульного й ударив його в обличчя.
Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння раніше судимим лучанином тілесних ушкоджень працівнику поліції та на рік обмежили волю нападника, – повідомляють на сайті прокуратури Волині.
Ситуація трапилася увечері 14 березня, коли екіпаж патрульних прибув на виклик у двір будинку на проспекті Президента Грушевського у Луцьку.
Чоловік, який розпивав алкоголь у громадському місці й чинив дрібне хуліганство, поводив себе агресивно, законних розпоряджень правоохоронців не виконував, відтак поліцейські застосували до нього кайданки й доставили у відділок.
У приміщенні Луцького відділу поліції чоловік накинувся на патрульного й ударив його в обличчя. Згодом нападника арештували.
Суд визнав його винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 345 КК України) та призначив покарання у виді одного року обмеження волі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського.
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Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння раніше судимим лучанином тілесних ушкоджень працівнику поліції та на рік обмежили волю нападника, – повідомляють на сайті прокуратури Волині.
Ситуація трапилася увечері 14 березня, коли екіпаж патрульних прибув на виклик у двір будинку на проспекті Президента Грушевського у Луцьку.
Чоловік, який розпивав алкоголь у громадському місці й чинив дрібне хуліганство, поводив себе агресивно, законних розпоряджень правоохоронців не виконував, відтак поліцейські застосували до нього кайданки й доставили у відділок.
У приміщенні Луцького відділу поліції чоловік накинувся на патрульного й ударив його в обличчя. Згодом нападника арештували.
Суд визнав його винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 345 КК України) та призначив покарання у виді одного року обмеження волі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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