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Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю

Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю
Молодик, якого затримали за дрібне хуліганство, напав на правоохоронця у приміщенні Луцького відділу поліції. Чоловік накинувся на патрульного й ударив його в обличчя.

Прокурори Луцької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння раніше судимим лучанином тілесних ушкоджень працівнику поліції та на рік обмежили волю нападника, – повідомляють на сайті прокуратури Волині.

Ситуація трапилася увечері 14 березня, коли екіпаж патрульних прибув на виклик у двір будинку на проспекті Президента Грушевського у Луцьку.

Чоловік, який розпивав алкоголь у громадському місці й чинив дрібне хуліганство, поводив себе агресивно, законних розпоряджень правоохоронців не виконував, відтак поліцейські застосували до нього кайданки й доставили у відділок.

У приміщенні Луцького відділу поліції чоловік накинувся на патрульного й ударив його в обличчя. Згодом нападника арештували.

Суд визнав його винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 345 КК України) та призначив покарання у виді одного року обмеження волі.

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Теги: Луцьк, поліція, побиття, прокуратура, Волинь
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