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Ветеран з Волині відзначив 95-річний ювілей. ФОТО

Ветеран з Волині відзначив 95-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 25 травня, виповнюється 95 років учаснику бойових дій у Другій світовій війні, жителю села Луків Рожищенського району Миколі Пахольчуку.

Про це повідомляє "Голос України".

Згадкою про ті буремні роки йому завжди є орден "Великої вітчизняної війни", медалі "За взяття Будапешта", "За взяття Відня", "За перемогу над Німеччиною".

Окрім визволення кількох європейських столиць, чоловікові довелося в 1945-1946 роках нести службу і в Тегерані (Іран). Демобілізувався волинянин з армії лише в 1948 році, вже проходячи службу в Білорусі. Звістку про Перемогу він почув у Відні.

Після демобілізації Микола Федорович багато років працював у будівельній бригаді місцевого колгоспу. Після смерті дружини переїхав із села Незвір до дочки Ніни в сусіднє село Луків. Має внуків, правнуків, які пишаються своїм дідусем.


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Теги: волинянин, ювілей
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