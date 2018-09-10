У Луцьку – аварія за участю вантажівки та легковика
Сьогодні, 14:40
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 25 травня, сталася аварія.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Під мостом Lanos зіткнувся з вантажівкою MAN. Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.
Водії очікують приїзду екіпажу патрульної поліції.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Під мостом Lanos зіткнувся з вантажівкою MAN. Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.
Водії очікують приїзду екіпажу патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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