У Луцьку – аварія за участю вантажівки та легковика





Про це “Волинь.Правді”



Під мостом Lanos зіткнувся з вантажівкою MAN. Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.



Водії очікують приїзду екіпажу патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 25 травня, сталася аварія.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Під мостом Lanos зіткнувся з вантажівкою MAN. Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.Водії очікують приїзду екіпажу патрульної поліції.

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