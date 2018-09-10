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У Луцьку – аварія за участю вантажівки та легковика

У Луцьку – аварія за участю вантажівки та легковика
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 25 травня, сталася аварія.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Під мостом Lanos зіткнувся з вантажівкою MAN. Легковик зазнав значних механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.

Водії очікують приїзду екіпажу патрульної поліції.

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Теги: Луцьк, аварія, вантажівка
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