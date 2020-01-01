Поліція оголосила в розшук шахрайку з Луцька

Боярин Олену Юріївну, 02 квітня 1977 року народження, уродженку Волинської області, жительку Луцька.



Жінка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, – повідомляє сектор комунікації



За інформацією жінка може переховуватися на території міста Київ.



Усім кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження обвинуваченої просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-742340, 068-947-53-07 або «102». Конфіденційність гарантується.



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