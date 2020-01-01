Померла 80-річна жителька Старовижівського району, в якої підтвердили COVID-19





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Інформують, що це вже друга смерть у районі від ускладнень коронавірусу. Станом на 25 травня в районі лабораторно методом ПЛР підтверджені 47 випадків захворювань на Covid-19. Одужали 39 старовижівчан.



Наразі на лікуванні перебуває 6 пацієнтів. Всі вони проходять курс терапії амбулаторно.



Нагадаємо, станом на ранок 25 травня загалом в обалсті зареєстрували 783 підтверджені методом ПЛР випадки хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла 80-річна жінка із села Синове Старовижівського району, яка лікувалась стаціонарно у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба Старовижівської райдержадміністрації.Інформують, що це вже друга смерть у районі від ускладнень коронавірусу. Станом на 25 травня в районі лабораторно методом ПЛР підтверджені 47 випадків захворювань на Covid-19. Одужали 39 старовижівчан.Наразі на лікуванні перебуває 6 пацієнтів. Всі вони проходять курс терапії амбулаторно.Нагадаємо, станом на ранок 25 травня загалом в обалсті зареєстрували 783 підтверджені методом ПЛР випадки хвороби.

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