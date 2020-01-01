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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Померла 80-річна жителька Старовижівського району, в якої підтвердили COVID-19

Померла 80-річна жителька Старовижівського району, в якої підтвердили COVID-19
Померла 80-річна жінка із села Синове Старовижівського району, яка лікувалась стаціонарно у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба Старовижівської райдержадміністрації.

Інформують, що це вже друга смерть у районі від ускладнень коронавірусу. Станом на 25 травня в районі лабораторно методом ПЛР підтверджені 47 випадків захворювань на Covid-19. Одужали 39 старовижівчан.

Наразі на лікуванні перебуває 6 пацієнтів. Всі вони проходять курс терапії амбулаторно.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня загалом в обалсті зареєстрували 783 підтверджені методом ПЛР випадки хвороби.

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Теги: Синове, смерть, коронавірус
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