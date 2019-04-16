У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами

У Луцьку патрульні зупинили автомобіль, водій якого знаходився в стані сп’яніння та з документами, які мали ознаки підробкиСьогодні, 25 травня, близько 1-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина, про те, що на вулиці Володимирській у місті Луцьку рухається автомобіль Toyota Avensis, водій якого, ймовірно, знаходиться в стані сп’яніння, – повідомляють правоохоронці у своєму Telegram-каналі.Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування на вулиці Львівській.Під час спілкування з 19-річний водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота; виражене тремтіння пальців рук; поведінка, що не відповідає обстановці. Керманич виявив бажання пройти огляд на стан сп’яніння відповідно до чинного законодавства у найближчому медичному закладі. Висновок лікаря – водій перебував у стані сп'яніння.Також, при перевірці документів охоронці правопорядку встановили, що водій не має права керування даним транспортним засобом, та під час перевірки свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб виявили ознаки його підробки.На водія патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали.Оскільки в діях особи вбачалися ознаки кримінального правопорушення, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).