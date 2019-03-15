Скоро прийде справжнє тепло: коли в Україні буде літня температура

Найближчими днями в Україні очікують прохолодну погоду. Дощі охоплять більшість областей. Проте вже з 1 червня прийде потепління.Про це на сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, температура повітря найближчої ночі буде +6+12 градусів, а вдень +13+17 градусів. На Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. Вітер буде з північного сходу, невеликий або помірний.У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, завтра вдень +14 градусів.За прогнозом синоптика, потепління очікують з 1-2 червня, коли температура підніметься вище +20 градусів.