Скоро прийде справжнє тепло: коли в Україні буде літня температура
Сьогодні, 16:09
Найближчими днями в Україні очікують прохолодну погоду. Дощі охоплять більшість областей. Проте вже з 1 червня прийде потепління.
Про це на сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря найближчої ночі буде +6+12 градусів, а вдень +13+17 градусів. На Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. Вітер буде з північного сходу, невеликий або помірний.
У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, завтра вдень +14 градусів.
За прогнозом синоптика, потепління очікують з 1-2 червня, коли температура підніметься вище +20 градусів.
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Про це на сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря найближчої ночі буде +6+12 градусів, а вдень +13+17 градусів. На Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. Вітер буде з північного сходу, невеликий або помірний.
У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, завтра вдень +14 градусів.
За прогнозом синоптика, потепління очікують з 1-2 червня, коли температура підніметься вище +20 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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