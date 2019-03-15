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Скоро прийде справжнє тепло: коли в Україні буде літня температура

Скоро прийде справжнє тепло: коли в Україні буде літня температура
Найближчими днями в Україні очікують прохолодну погоду. Дощі охоплять більшість областей. Проте вже з 1 червня прийде потепління.

Про це на сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря найближчої ночі буде +6+12 градусів, а вдень +13+17 градусів. На Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. Вітер буде з північного сходу, невеликий або помірний.

У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, завтра вдень +14 градусів.

За прогнозом синоптика, потепління очікують з 1-2 червня, коли температура підніметься вище +20 градусів.


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Теги: прогноз, погода, потепління
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