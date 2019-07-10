У Луцьку сервіс-центр водоканалу EVODA відновлює роботу
Сьогодні, 16:27
У Луцьку сервісний центр EVODA відновлює роботу.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Тож запрошують всіх лучан відвідати сервіс-центр у разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю КП «Луцькводоканал» та наданням послуг водопостачання і водовідведення. Офіс обслуговування клієнтів EVODA розміщений адресою: Луцьк, пр. Соборності, 25 (у дворі напроти ресторану «Княжий двір»).
Вхід до сервісного центру – лише при наявності індивідуальних засобів захисту та дотриманні протиепідемічних заходів.
Послуги сервіс-центру EVODA:
1. Фінансово-розрахункові: подання показників лічильників, нарахування за спожиті послуги, рахунки, звірка, тарифи, пільги та субсидії, способи та терміни оплати тощо;
2. Юридичні: укладання договорів, реструктуризація боргових зобов’язань;
3. Інженерні: технічні умови, проектування, узгодження проектно-кошторисної документації;
4. Консультативно-інформаційні: відповіді та роз’яснення всіх питань, які хвилюють споживачів послуг водопостачання та водовідведення, реєстрація в «Особистому кабінеті споживача»;
5. Сантехнічні: встановлення та повірка лічильників, послуги з очищення каналізаційних мереж, приєднання до мереж водопостачання, встановлення загальнобудинкових і приватних вузлів обліку, замовлення проб якості води, виклик майстрів для налагодження роботи каналізаційних мереж, відновлення чи налагодження водопостачання і водовідведення;
6. Реалізація екологічних, соціальних, інноваційних проектів, маркетингова діяльність, рекламні та інформаційні заходи та ін.
7.Індивідуальний підхід до кожного клієнта і вирішення можливих проблем, пов’язаних із послугами водопостачання та водовідведення, проведення особистих прийомів громадян.
Заклад працює з 8:00 до 18:00 без перерви на обід. Вихідні – субота та неділя.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Тож запрошують всіх лучан відвідати сервіс-центр у разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю КП «Луцькводоканал» та наданням послуг водопостачання і водовідведення. Офіс обслуговування клієнтів EVODA розміщений адресою: Луцьк, пр. Соборності, 25 (у дворі напроти ресторану «Княжий двір»).
Вхід до сервісного центру – лише при наявності індивідуальних засобів захисту та дотриманні протиепідемічних заходів.
Послуги сервіс-центру EVODA:
1. Фінансово-розрахункові: подання показників лічильників, нарахування за спожиті послуги, рахунки, звірка, тарифи, пільги та субсидії, способи та терміни оплати тощо;
2. Юридичні: укладання договорів, реструктуризація боргових зобов’язань;
3. Інженерні: технічні умови, проектування, узгодження проектно-кошторисної документації;
4. Консультативно-інформаційні: відповіді та роз’яснення всіх питань, які хвилюють споживачів послуг водопостачання та водовідведення, реєстрація в «Особистому кабінеті споживача»;
5. Сантехнічні: встановлення та повірка лічильників, послуги з очищення каналізаційних мереж, приєднання до мереж водопостачання, встановлення загальнобудинкових і приватних вузлів обліку, замовлення проб якості води, виклик майстрів для налагодження роботи каналізаційних мереж, відновлення чи налагодження водопостачання і водовідведення;
6. Реалізація екологічних, соціальних, інноваційних проектів, маркетингова діяльність, рекламні та інформаційні заходи та ін.
7.Індивідуальний підхід до кожного клієнта і вирішення можливих проблем, пов’язаних із послугами водопостачання та водовідведення, проведення особистих прийомів громадян.
Заклад працює з 8:00 до 18:00 без перерви на обід. Вихідні – субота та неділя.
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