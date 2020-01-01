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Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації

Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
У Луцьку в рамках проєкту «Нове життя старого міста» реставрують підземелля та вежу князів Чарторийських.

Нині тривають роботи в підземеллях, які дивують незвичною цегляною кладкою, численними ходами, де знайшли нові цікаві артефакти. Зокрема, нещодавно виявили підземні кімнати, про які немає жодних історичних даних, написав заммера Луцька Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.

У відновлених пам'ятках для відвідувачів створять велику кількість захопливих локацій, зауважив посадовець, серед яких — експозиція лицарства та середньовічних часів, створення воскової фігури монаха та голограми привида. За допомогою сучасних технологій туристи зможуть побачити як комплекс пам’яток виглядав у минулому.

"Вже зараз, на стадії реконструкції, відвідування підземель справляє неабияке враження. А після відкриття нового історичного комплексу уся його територія дивуватиме відвідувачів і стане однією із найважливіших історичних принад нашого міста", - написав Недопад.

Реалізація масштабного проєкту стала можливою завдяки залученню європейських грантових коштів у сумі 1 034 млн євро в рамках проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який впроваджують в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації
Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації

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Теги: історія, реставрація, Луцьк
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