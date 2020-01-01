Голограма привида та восковий монах: чим дивуватимуть луцькі пам'ятки після реставрації





Нині тривають роботи в підземеллях, які дивують незвичною цегляною кладкою, численними ходами, де знайшли нові цікаві артефакти. Зокрема, нещодавно виявили Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.



У відновлених пам'ятках для відвідувачів створять велику кількість захопливих локацій, зауважив посадовець, серед яких — експозиція лицарства та середньовічних часів, створення воскової фігури монаха та голограми привида. За допомогою сучасних технологій туристи зможуть побачити як комплекс пам’яток виглядав у минулому.



"Вже зараз, на стадії реконструкції, відвідування підземель справляє неабияке враження. А після відкриття нового історичного комплексу уся його територія дивуватиме відвідувачів і стане однією із найважливіших історичних принад нашого міста", - написав Недопад.



Реалізація масштабного проєкту стала можливою завдяки залученню європейських грантових коштів у сумі 1 034 млн євро в рамках проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який впроваджують в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в рамках проєкту «Нове життя старого міста» реставрують підземелля та вежу князів Чарторийських.Нині тривають роботи в підземеллях, які дивують незвичною цегляною кладкою, численними ходами, де знайшли нові цікаві артефакти. Зокрема, нещодавно виявили підземні кімнати, про які немає жодних історичних даних , написав заммера Луцькана своїй сторінці у facebook.У відновлених пам'ятках для відвідувачів створять велику кількість захопливих локацій, зауважив посадовець, серед яких — експозиція лицарства та середньовічних часів, створення воскової фігури монаха та голограми привида. За допомогою сучасних технологій туристи зможуть побачити як комплекс пам’яток виглядав у минулому."Вже зараз, на стадії реконструкції, відвідування підземель справляє неабияке враження. А після відкриття нового історичного комплексу уся його територія дивуватиме відвідувачів і стане однією із найважливіших історичних принад нашого міста", - написав Недопад.Реалізація масштабного проєкту стала можливою завдяки залученню європейських грантових коштів у сумі 1 034 млн євро в рамках проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який впроваджують в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

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