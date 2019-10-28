Як у Луцьку школярі отримуватимуть табелі





Про це ІА Зіновія Лещенко.



У Луцьку табелі будуть передаватися учням онлайн. Скан-копії або просто фото табелю будуть відправлені персонально кожній дітині на вайбер або на електронну пошту, без ознайомлення інших із цими даними.



"Тільки на пошту чи на інший ресурс дитини, де зможуть бачити батьки", – зазначила Зіновія Лещенко.



Документи про базову освіту, якщо вони потрібні дитині для вступу в інші заклади, видаватимуть у школі відповідно до складених графіків. Для 11-класників продовжують підготовку до ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року учні луцьких шкіл отримають табелі з оцінками онлайн.Про це ІА "Конкурент" розповіла очільниця управління освіти Луцької міської радиУ Луцьку табелі будуть передаватися учням онлайн. Скан-копії або просто фото табелю будуть відправлені персонально кожній дітині на вайбер або на електронну пошту, без ознайомлення інших із цими даними."Тільки на пошту чи на інший ресурс дитини, де зможуть бачити батьки", – зазначила Зіновія Лещенко.Документи про базову освіту, якщо вони потрібні дитині для вступу в інші заклади, видаватимуть у школі відповідно до складених графіків. Для 11-класників продовжують підготовку до ЗНО.

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