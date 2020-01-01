Як в Україні отримати компенсацію тим, хто постраждав від коронавірусу





Як роз'яснили у Фонді соціального страхування України (ФССУ), виплати складуть від 50% до 100% залежно від тривалості страхового стажу, допомога буде надана за весь період до відновлення здоров'я, - пише



Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований українець. Головною умовою для отримання компенсації є самоізоляція під контролем або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я. Термін видачі листків непрацездатності при COVID-19 складає 14 днів.



Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видається на п'ять днів з наступним продовженням. Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно передати отриманий листок непрацездатності своєму роботодавцю. На підставі нього оформляється заява-розрахунок, у якому зазначається причина лікарняного – ізоляція від COVID-19. Цю заяву направляють у Фонд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен українець у разі захворювання на COVID-19 може розраховувати на компенсацію втраченого заробітку за час лікування.Як роз'яснили у Фонді соціального страхування України (ФССУ), виплати складуть від 50% до 100% залежно від тривалості страхового стажу, допомога буде надана за весь період до відновлення здоров'я, - пише УНІАН. Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований українець. Головною умовою для отримання компенсації є самоізоляція під контролем або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я. Термін видачі листків непрацездатності при COVID-19 складає 14 днів.Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видається на п'ять днів з наступним продовженням. Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно передати отриманий листок непрацездатності своєму роботодавцю. На підставі нього оформляється заява-розрахунок, у якому зазначається причина лікарняного – ізоляція від COVID-19. Цю заяву направляють у Фонд.

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