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Як і коли відбудеться останній дзвоник у школах Луцька

Як і коли відбудеться останній дзвоник у школах Луцька
29 травня у всіх школах Луцька відбудеться свято Останнього дзвоника. Проте через карантин захід проведуть онлайн.

Про це ІА "Конкурент" розповіла очільниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

Зі слів Зіновії Лещенко, жодних масових заходів у режимі карантинної ситуації відбуватися не може, оскільки скупчення, яке передбачає традиційна лінійка, може бути небезпечним для дітей. Тому управління освіти Луцької міської ради за медіапідтримки ТРК "Аверс" організовує для школярів свято Останнього дзвоника у прямому ефірі.

"Загалом по місту ми готуємо з директорами дуже цікаве дійство, в якому будуть задіяні всі керівники закладів освіти... З дотриманням необхідної дистанції. Буде воно транслюватися о 10:00 год. ранку в п'ятницю, 29 травня", – зазначила начальниця управління освіти.

Окрім того, у всіх школах Луцька будуть організовані власні заходи.

"У школах на платформах і на сайтах будуть розміщені свята. У кожній школі по-своєму... Кожна школа, використовуючи свою модель технічних і цифрових можливостей, буде організовувати такі заходи і розміщати або на сайті, або в прямому форматі для дітей закладу", – пояснила Зіновія Лещенко.

Як розповіла Зіновія Лещенко, формат заходу не буде обмежуватися певними правилами, лише умовами дотримання карантину.

"Це творчість кожної школи. Ми не маємо права коригувати в цих умовах. Навіть якби школа не проводила, ми би не мали права нічого сказати. Тому ми лишерекомендували, всі школи відгукнулися. Таким чином, у Луцьку всі школи матимуть свято Останнього дзвоника. Тільки онлайн. І тільки через ті ресурси, які доступні даній школі і дітям, які в ній навчаються", – зазначила начальниця управління освіти.

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Теги: останній дзвоник, Луцьк, карантин
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