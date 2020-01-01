Контрабандисти викинули у кущі пакунки з цигарками, втікаючи від луцьких прикордонників. ФОТО

Прикордонники Луцького загону знайшли покинуті контрабандистами пакунки з цигарками.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Так, прикордонники відділу «Рівне» під час патрулювання місцевості помітили двох осіб, які рухалися в бік кордону з пакунками в руках. Побачивши наряд, невідомі викинули їх в кущі і, не зважаючи на вимогу прикордонників зупинитися, почали втікати в напрямку села Бережці. Одного правопорушника затримали, інший вдався до втечі.Під час перевірки місцевості, що поблизу берега річки Західний Буг, правоохоронці виявили три пакунки з цигарками, які пачкарі мали намір переправити до сусідньої Польщі.Майже 3 тисячі пачок курива доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі компетентним органам. На правопорушника склали документи за ст. 202 «Порушення прикордонного режиму…», 204 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України …з охорони громадського порядку і державного кордону» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його подальшу долю вирішуватиме суд.