Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 травня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько +7…+8 градусів, удень – +15…+17. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-6 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько +7…+8 градусів, удень – +15…+17. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-6 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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