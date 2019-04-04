Вже у цю п'ятницю гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька
Сьогодні, 20:42
Вже у цю п'ятницю, 29 травня, на колишньому летовищі села Крупа, що під Луцьком, рок-гурт "Без обмежень" дасть перший в Україні безпечний автоконцерт.
Гурт "Без обмежень" разом з івент-агенцією Tikhonov Agency вирішили порадувати своїх фанів незвичним форматом концертів просто неба, де глядачі перебуватимуть в своїх автомобілях.
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Автоконцерт відбудеться 29 травня 2020 о 19:00 на колишньому аеропорті поблизу села Крупа, що 12 км від центру Луцька.
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Квитки можна купити за цим посиланням.
Організатори концерту нагадують, в одному авто може перебувати 2 дорослих та 2 дітей до 12 років включно.
⠀
"Авто концерт - абсолютно нова подія для українців. І хоч практика закордонних концертів показує, що це дуже класна подія, у декого склались хибні враження щодо цього", - зауважили в івен-агенції Tikhonov Agency.
⠀
Саме тому вони вирішили зруйнувати ТОП-5 міфів про автоконцерт:
⠀
Міф №1 - концерт не відбудеться, бо немає всіх дозволів.
Реальність - організатори подбали про усі необхідні документи для проведення авто концерту і мають законний дозвіл на його проведення.
⠀
Міф №2 - нічого не буде чути, буду просто сидіти в машині і слухати радіо.
Реальність - організатори підготувати величезну кількість звукового обладнання, аби зі всіх куточків було відмінно чути концерт (радіо хвиля теж буде - як додаткова опція. Захочеш - налаштуєш собі, але зі сцени буде "валити" такий звук, що це навряд знадобиться).
⠀
Міф №3 - нічого не буде видно.
Реальність - буде встановлений величезний екран + сцена на 2 м вища, ніж зазвичай, тому усі бачитимуть виступ.
⠀
Міф №4 - дорого.
Реальність - ціна квитка за 1 авто, в якому може одночасно бути 4 людини - 2 дорослих та 2 дітей, тому це виходить навіть дешевше, ніж піти на звичайний концерт.
⠀
Міф №5 - не пустять на концерт.
Реальність - якщо у вас все добре зі здоров'ям, ви маєте з собою захисну маску, антисептик, в машині не більше 4 людей: 2 дорослих та 2 дітей до 12 років, ви не порушуєте встановлені правила, тоді вас пустять на авто концерт і з цим не буде жодних проблем.
⠀
" Звичайний формат концертів невідомо коли відновиться. Використовуйте можливість відірватися вже! Авто концерт - крута ідея для проведення вечора п'ятниці", - зауважили організатри безпечного автоконцерту.
⠀
Посилання на подію у Фейсбук тут.
Детальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли раніше.
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Гурт "Без обмежень" разом з івент-агенцією Tikhonov Agency вирішили порадувати своїх фанів незвичним форматом концертів просто неба, де глядачі перебуватимуть в своїх автомобілях.
⠀
Автоконцерт відбудеться 29 травня 2020 о 19:00 на колишньому аеропорті поблизу села Крупа, що 12 км від центру Луцька.
⠀
Квитки можна купити за цим посиланням.
Організатори концерту нагадують, в одному авто може перебувати 2 дорослих та 2 дітей до 12 років включно.
⠀
"Авто концерт - абсолютно нова подія для українців. І хоч практика закордонних концертів показує, що це дуже класна подія, у декого склались хибні враження щодо цього", - зауважили в івен-агенції Tikhonov Agency.
⠀
Саме тому вони вирішили зруйнувати ТОП-5 міфів про автоконцерт:
⠀
Міф №1 - концерт не відбудеться, бо немає всіх дозволів.
Реальність - організатори подбали про усі необхідні документи для проведення авто концерту і мають законний дозвіл на його проведення.
⠀
Міф №2 - нічого не буде чути, буду просто сидіти в машині і слухати радіо.
Реальність - організатори підготувати величезну кількість звукового обладнання, аби зі всіх куточків було відмінно чути концерт (радіо хвиля теж буде - як додаткова опція. Захочеш - налаштуєш собі, але зі сцени буде "валити" такий звук, що це навряд знадобиться).
⠀
Міф №3 - нічого не буде видно.
Реальність - буде встановлений величезний екран + сцена на 2 м вища, ніж зазвичай, тому усі бачитимуть виступ.
⠀
Міф №4 - дорого.
Реальність - ціна квитка за 1 авто, в якому може одночасно бути 4 людини - 2 дорослих та 2 дітей, тому це виходить навіть дешевше, ніж піти на звичайний концерт.
⠀
Міф №5 - не пустять на концерт.
Реальність - якщо у вас все добре зі здоров'ям, ви маєте з собою захисну маску, антисептик, в машині не більше 4 людей: 2 дорослих та 2 дітей до 12 років, ви не порушуєте встановлені правила, тоді вас пустять на авто концерт і з цим не буде жодних проблем.
⠀
" Звичайний формат концертів невідомо коли відновиться. Використовуйте можливість відірватися вже! Авто концерт - крута ідея для проведення вечора п'ятниці", - зауважили організатри безпечного автоконцерту.
⠀
Посилання на подію у Фейсбук тут.
Детальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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