Вже у цю п'ятницю гурт «Без обмежень» дасть перший в Україні автоконцерт поблизу Луцька





Гурт "Без обмежень" разом з івент-агенцією Tikhonov Agency вирішили порадувати своїх фанів незвичним форматом концертів просто неба, де глядачі перебуватимуть в своїх автомобілях.

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Автоконцерт відбудеться 29 травня 2020 о 19:00 на колишньому аеропорті поблизу села Крупа, що 12 км від центру Луцька.

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Квитки можна купити за цим посиланням.



Організатори концерту нагадують, в одному авто може перебувати 2 дорослих та 2 дітей до 12 років включно.

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"Авто концерт - абсолютно нова подія для українців. І хоч практика закордонних концертів показує, що це дуже класна подія, у декого склались хибні враження щодо цього", - зауважили в івен-агенції Tikhonov Agency.

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Саме тому вони вирішили зруйнувати ТОП-5 міфів про автоконцерт:

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Міф №1 - концерт не відбудеться, бо немає всіх дозволів.

Реальність - організатори подбали про усі необхідні документи для проведення авто концерту і мають законний дозвіл на його проведення.

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Міф №2 - нічого не буде чути, буду просто сидіти в машині і слухати радіо.

Реальність - організатори підготувати величезну кількість звукового обладнання, аби зі всіх куточків було відмінно чути концерт (радіо хвиля теж буде - як додаткова опція. Захочеш - налаштуєш собі, але зі сцени буде "валити" такий звук, що це навряд знадобиться).

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Міф №3 - нічого не буде видно.

Реальність - буде встановлений величезний екран + сцена на 2 м вища, ніж зазвичай, тому усі бачитимуть виступ.

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Міф №4 - дорого.

Реальність - ціна квитка за 1 авто, в якому може одночасно бути 4 людини - 2 дорослих та 2 дітей, тому це виходить навіть дешевше, ніж піти на звичайний концерт.

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Міф №5 - не пустять на концерт.

Реальність - якщо у вас все добре зі здоров'ям, ви маєте з собою захисну маску, антисептик, в машині не більше 4 людей: 2 дорослих та 2 дітей до 12 років, ви не порушуєте встановлені правила, тоді вас пустять на авто концерт і з цим не буде жодних проблем.

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" Звичайний формат концертів невідомо коли відновиться. Використовуйте можливість відірватися вже! Авто концерт - крута ідея для проведення вечора п'ятниці", - зауважили організатри безпечного автоконцерту.

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Посилання на подію у Фейсбук тут.



Детальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже у цю п'ятницю, 29 травня, на колишньому летовищі села Крупа, що під Луцьком, рок-гурт "Без обмежень" дасть перший в Україні безпечний автоконцерт.Гурт "Без обмежень" разом з івент-агенцією Tikhonov Agency вирішили порадувати своїх фанів незвичним форматом концертів просто неба, де глядачі перебуватимуть в своїх автомобілях.Автоконцерт відбудеться 29 травня 2020 о 19:00 на колишньому аеропорті поблизу села Крупа, що 12 км від центру Луцька.Квитки можна купити за цимОрганізатори концерту нагадують, в одному авто може перебувати 2 дорослих та 2 дітей до 12 років включно."Авто концерт - абсолютно нова подія для українців. І хоч практика закордонних концертів показує, що це дуже класна подія, у декого склались хибні враження щодо цього", - зауважили в івен-агенції Tikhonov Agency.Саме тому вони вирішили зруйнувати ТОП-5 міфів про автоконцерт:Реальність - організатори подбали про усі необхідні документи для проведення авто концерту і мають законний дозвіл на його проведення.Реальність - організатори підготувати величезну кількість звукового обладнання, аби зі всіх куточків було відмінно чути концерт (радіо хвиля теж буде - як додаткова опція. Захочеш - налаштуєш собі, але зі сцени буде "валити" такий звук, що це навряд знадобиться).Реальність - буде встановлений величезний екран + сцена на 2 м вища, ніж зазвичай, тому усі бачитимуть виступ.Реальність - ціна квитка за 1 авто, в якому може одночасно бути 4 людини - 2 дорослих та 2 дітей, тому це виходить навіть дешевше, ніж піти на звичайний концерт.Реальність - якщо у вас все добре зі здоров'ям, ви маєте з собою захисну маску, антисептик, в машині не більше 4 людей: 2 дорослих та 2 дітей до 12 років, ви не порушуєте встановлені правила, тоді вас пустять на авто концерт і з цим не буде жодних проблем." Звичайний формат концертів невідомо коли відновиться. Використовуйте можливість відірватися вже! Авто концерт - крута ідея для проведення вечора п'ятниці", - зауважили організатри безпечного автоконцерту.Посилання на подію у ФейсбукДетальніше про правила безпечного перебування на концерті повідомляли раніше

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