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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Працівники психлікарні в Олиці не підуть на 14-денний карантин

Працівники психлікарні в Олиці не підуть на 14-денний карантин
Медперсонал трьох відділень психіатричної лікарні в смт. Олика Ківерцівського району не може піти на рекомендовану райдержадміністрацією двотижневу ізоляцію. Про це Суспільному розповіла медична директорка КП "Обласна психіатрична лікарня" Анна Бебко.

Нагадаємо, 23 травня члени комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій Ківерцівської районної ради прийняли рішення перевести заклад на закритий карантинний режим роботи. Упродовж 14 днів медики повинні лишатися в приміщенні лікарні.

Виконати рішення РДА медики не можуть, каже Анна Бебко: "Вони написали ізолювати, нікуди не виходити, а де мають працівники жити? Вибачте, в психлікарні жити, з психічно хворими спати на ліжках? Люба працівниця два тижні до хати не буде приходити, як їй переодягнутися, вибачте, помитися, туалет взяти окремо, санвузол для працівника?".

Станом на 25 травня у психіатричній лікарні 67 хворих на коронавірус, - розповіла Суспільному заступниця голови ОДА Тетяна Щербак. З її слів – це нині найбільший спалах хвороби в області. Двоє пацієнтів закладу померли. Серед недужих нині 21 медик та 46 пацієнтів.

"Якщо говорити саме по цьому закладу, то можна визначити чому так сталося: специфіка самого закладу, це закритий заклад, недостатність кадрів і робота медичних працівників в різних відділеннях".

Зі слів медичної директорки Анни Бебко у психлікарні нині є усі засоби для дезінфекції приміщень, ліки та засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів. Цілодобово перебувати у приміщення лікарні медики не можуть.

"Те, що вони пропонують, хай реально вийдуть і подивляться, як це реально зробити. Психічнохворих яка лікарня візьме лікувати? Це незахищене населення, яке нікому не потрібне в державі. А люди йдуть на всі уступки, всі зусилля прикладають і працюють і медсестри, і санітари, і лікарі", - пояснила медична директорка КП "Обласна психіатрична лікарня".

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Теги: Олика, психлікарня, коронавірус, карантин, самоізоляція, спалах
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