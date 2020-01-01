СБУ викрила підприємливих ділків, які заробляли мільйони на «біодобавках від коронавірусу». ВІДЕО





Про це інформує



Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та інші докази незаконної діяльності, а також понад 1,1 млн доларів готівки.



Крім того, співробітники СБУ з’ясували, що комерсанти не сплачували податки до бюджету, чим завдали збитки державі на суму понад 80 млн гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ викрила інтернет-мережу з продажу контрафактних біодобавок. Комерсанти робили акцент саме на тому, що їхні препарати нібито посилюють захист організму від коронавірусу. Так вони вводили людей в оману і наживалися на паніці.Про це інформує пресслужба СБУ Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та інші докази незаконної діяльності, а також понад 1,1 млн доларів готівки.Крім того, співробітники СБУ з’ясували, що комерсанти не сплачували податки до бюджету, чим завдали збитки державі на суму понад 80 млн гривень.

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