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Дівчина з Волині перемогла у конкурсі від гурту «Go_A». ВІДЕО

Дівчина з Волині перемогла у конкурсі від гурту «Go_A». ВІДЕО
Княжна Володимира-2019, мешканка Володимира-Волинського Ірина Гонтарук виграла у конкурсі, який організували в інстаграмі переможці Національного відбору на Євробачення-2020 гурт «Go_A».

Щоб взяти участь у флешмобі потрібно було записати кавер на пісню «Соловей», пише БУГ.

Ірина на своїй сторінці в фейсбук виклала відео, написавши: “Go_A – соловей Слухала цю пісню, танцювала під неї і, врешті-решт, заспівала. Рідна, українська музика… Сподіваюся, вам сподобається”.


Серед багатьох учасників дівчину обрали у фіналістки, яких було двоє. 25-го травня оголосили про її перемогу.

“Ми це зробили! Дякую кожному, хто залишив свій голос, хто поширював, вірив і підтримував! Я ціную це! Особливу подяку заслуговують мої найрідніші!”, – написала Ірина у своєму фейсбуці.


Ірина Гонтарук – студентка 1 курсу Київського національного лінгвістичного університету. У 2019 році здобула титул «Княжна Володимира».


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Теги: Ірина Гонтарук, пісня, конкурс, Go_A
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