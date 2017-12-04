Дівчина з Волині перемогла у конкурсі від гурту «Go_A». ВІДЕО

Ірина Гонтарук виграла у конкурсі, який організували в інстаграмі переможці Національного відбору на Євробачення-2020 гурт «Go_A».



Щоб взяти участь у флешмобі потрібно було записати кавер на пісню «Соловей», пише



Ірина на своїй сторінці в фейсбук виклала відео, написавши: “Go_A – соловей Слухала цю пісню, танцювала під неї і, врешті-решт, заспівала. Рідна, українська музика… Сподіваюся, вам сподобається”.





Серед багатьох учасників дівчину обрали у фіналістки, яких було двоє. 25-го травня оголосили про її перемогу.



“Ми це зробили! Дякую кожному, хто залишив свій голос, хто поширював, вірив і підтримував! Я ціную це! Особливу подяку заслуговують мої найрідніші!”, – написала Ірина у своєму фейсбуці.





Ірина Гонтарук – студентка 1 курсу Київського національного лінгвістичного університету. У 2019 році здобула титул «Княжна Володимира».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Княжна Володимира-2019, мешканка Володимира-Волинськоговиграла у конкурсі, який організували в інстаграмі переможці Національного відбору на Євробачення-2020 гурт «Go_A».Щоб взяти участь у флешмобі потрібно було записати кавер на пісню «Соловей», пише БУГ Ірина на своїй сторінці в фейсбук виклала відео, написавши: “Go_A – соловей Слухала цю пісню, танцювала під неї і, врешті-решт, заспівала. Рідна, українська музика… Сподіваюся, вам сподобається”.Серед багатьох учасників дівчину обрали у фіналістки, яких було двоє. 25-го травня оголосили про її перемогу.“Ми це зробили! Дякую кожному, хто залишив свій голос, хто поширював, вірив і підтримував! Я ціную це! Особливу подяку заслуговують мої найрідніші!”, – написала Ірина у своєму фейсбуці.Ірина Гонтарук – студентка 1 курсу Київського національного лінгвістичного університету. У 2019 році здобула титул «Княжна Володимира».

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