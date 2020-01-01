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Лучанин пропонував патрульним хабар, щоб уникнути відповідальності за домашнє насильство

Лучанин пропонував патрульним хабар, щоб уникнути відповідальності за домашнє насильство
Чоловік, який чинив домашнє насильство пропонував луцьким патрульним неправомірну вигоду за не притягнення його до відповідальності.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

23 травня близько 16-ї години патрульні отримали повідомлення про домашнє насильство на проспекті Відродження. Заявниця повідомила, що її 52-річний чоловік вчиняє психологічне насилля відносно неї.

За декілька хвилин охоронці порядку прибули на місце події. Для припинення протиправних діянь та складання відповідних адміністративних матеріалів, патрульними прийнято рішення доставити особу до Луцького відділу поліції.

Під час складання адміністративних матеріалів відносно чоловіка, останній, аби уникнути відповідальності пропонував патрульним неправомірну вигоду.

Попередження про кримінальну відповідальність не подіяли, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України


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Теги: хабар, поліція, домашнє насилля
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