Волинську громаду через суд змушують створити службу у справах дітей





Повідомляє пресслужба



Прокурори з'ясували, що у 2016 році у Іваничівському районі створено Поромівську об’єднану територіальну громаду, до складу якої увійшло 10 населених пунктів.



На території ОТГ проживає 1323 дитини, у тому числі діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.



Проте Поромівська сільська об’єднана територіальна громада досі не створила службу у справах дітей, чим порушує вимоги чинного законодавства та не виконує належним чином повноваження із забезпечення, дотримання та захисту прав дітей.



Прокуратура втрутилася в ситуацію.



Позов перебуває на розгляді у суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до Волинського окружного адміністративного суду із позовом в інтересах держави до Поромівської сільської ради, аби визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.Повідомляє пресслужба прокуратури області Прокурори з'ясували, що у 2016 році у Іваничівському районі створено Поромівську об’єднану територіальну громаду, до складу якої увійшло 10 населених пунктів.На території ОТГ проживає 1323 дитини, у тому числі діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.Проте Поромівська сільська об’єднана територіальна громада досі не створила службу у справах дітей, чим порушує вимоги чинного законодавства та не виконує належним чином повноваження із забезпечення, дотримання та захисту прав дітей.Прокуратура втрутилася в ситуацію.Позов перебуває на розгляді у суді.

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