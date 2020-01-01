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Волинську громаду через суд змушують створити службу у справах дітей

Волинську громаду через суд змушують створити службу у справах дітей
Іваничівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до Волинського окружного адміністративного суду із позовом в інтересах держави до Поромівської сільської ради, аби визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати утворити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.

Повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що у 2016 році у Іваничівському районі створено Поромівську об’єднану територіальну громаду, до складу якої увійшло 10 населених пунктів.

На території ОТГ проживає 1323 дитини, у тому числі діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, та діти, позбавлені батьківського піклування.

Проте Поромівська сільська об’єднана територіальна громада досі не створила службу у справах дітей, чим порушує вимоги чинного законодавства та не виконує належним чином повноваження із забезпечення, дотримання та захисту прав дітей.

Прокуратура втрутилася в ситуацію.

Позов перебуває на розгляді у суді.

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Теги: Поромівська ОТГ, прокуратура, суд, служба у справах дітей
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