Карта коронавірусних закупівель: стало відомо, що для захисту та боротьби із COVID-19 купує Волинь





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Мета карти – зробити процес закупівель медичних масок, рукавичок, апаратів ШВЛ максимально прозорим, аби кожен українець міг перевірити медичні закупівлі свого міста. Завдяки карті громадяни матимуть змогу повідомити про випадки корупції або неналежного використання бюджетних коштів в закладах охорони здоров'я. А експерти Антикорупційного штабу в разі необхідності звертатимуться до правоохоронних органів, – повідомили в ГО.



Наразі кількість випадків захворювань на Волині – 783 (станом на 25.05). Зокрема, на Волині було закуплено на 43 млн грн, що майже стільки ж, скільки у сусідній, Рівненській області (42 млн грн). Найбільший замовник – Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГО "Антикорупційний штаб" запустила карту коронавірусних закупівель https://covid.shtab.net/ – сайт, на якому кожен може знайти ліки, засоби захисту від коронавірусу, які закуплені для лікарнень усієї України онлайн.Про це пише ІА "Конкурент" Мета карти – зробити процес закупівель медичних масок, рукавичок, апаратів ШВЛ максимально прозорим, аби кожен українець міг перевірити медичні закупівлі свого міста. Завдяки карті громадяни матимуть змогу повідомити про випадки корупції або неналежного використання бюджетних коштів в закладах охорони здоров'я. А експерти Антикорупційного штабу в разі необхідності звертатимуться до правоохоронних органів, – повідомили в ГО.Наразі кількість випадків захворювань на Волині – 783 (станом на 25.05). Зокрема, на Волині було закуплено на 43 млн грн, що майже стільки ж, скільки у сусідній, Рівненській області (42 млн грн). Найбільший замовник – Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради.

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