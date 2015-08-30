Показали, як проходить тренування бійців волинського спецпідрозділу КОРД. ВІДЕО
25 травень, 23:28
Потрапити в «Корпус оперативно-раптової дії» дуже непросто. Про це розповідають керівники управління. За їх словами, серед багатьох охочих вступити у лави «українського спецназу» проходять лише одиниці.
Про це інформує ІА "Конкурент".
Перш ніж стати кордівцем, треба пройти жорсткий відбір, що відбувається в Києві, і пережити два місяці надскладних випробувань – на силу, стійкість і витривалість. Проте, на цьому навчання не закінчуються.
«Ми постійно стараємося навчатися. Вдосконалюватися. Тому що світ змінюється. Змінюються і технології. І опоненти наші міняються. Тому ми постійно мусимо себе тримати в формі, щоб народ знав, що є люди, які готові прийти і дати адекватну відповідь тим викликам, які нам висувають», – говорить один із бійців.
І додає, основна зброя кордівця – далеко не пістолет чи автомат. І навіть не володіння рукопашним боєм. Що саме – дивіться в сюжеті.
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Про це інформує ІА "Конкурент".
Перш ніж стати кордівцем, треба пройти жорсткий відбір, що відбувається в Києві, і пережити два місяці надскладних випробувань – на силу, стійкість і витривалість. Проте, на цьому навчання не закінчуються.
«Ми постійно стараємося навчатися. Вдосконалюватися. Тому що світ змінюється. Змінюються і технології. І опоненти наші міняються. Тому ми постійно мусимо себе тримати в формі, щоб народ знав, що є люди, які готові прийти і дати адекватну відповідь тим викликам, які нам висувають», – говорить один із бійців.
І додає, основна зброя кордівця – далеко не пістолет чи автомат. І навіть не володіння рукопашним боєм. Що саме – дивіться в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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