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Показали, як проходить тренування бійців волинського спецпідрозділу КОРД. ВІДЕО

Показали, як проходить тренування бійців волинського спецпідрозділу КОРД. ВІДЕО
Потрапити в «Корпус оперативно-раптової дії» дуже непросто. Про це розповідають керівники управління. За їх словами, серед багатьох охочих вступити у лави «українського спецназу» проходять лише одиниці.

Про це інформує ІА "Конкурент".

Перш ніж стати кордівцем, треба пройти жорсткий відбір, що відбувається в Києві, і пережити два місяці надскладних випробувань – на силу, стійкість і витривалість. Проте, на цьому навчання не закінчуються.

«Ми постійно стараємося навчатися. Вдосконалюватися. Тому що світ змінюється. Змінюються і технології. І опоненти наші міняються. Тому ми постійно мусимо себе тримати в формі, щоб народ знав, що є люди, які готові прийти і дати адекватну відповідь тим викликам, які нам висувають», – говорить один із бійців.

І додає, основна зброя кордівця – далеко не пістолет чи автомат. І навіть не володіння рукопашним боєм. Що саме – дивіться в сюжеті.


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Теги: КОРД, тренування, спецпідрозділ
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