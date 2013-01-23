Для Нововолинська на «Нову українську школу» передбачили понад 1 мільйон гривень





Про це інформують на сайті



Фінансове управління міськвиконкому повідомляє, що на виконня розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2020 року №275, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 105 загальноосвітнім школам міста передбачено субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1270,2 тисяч гривень, в тому числі:



– 246,4 тисяч гривень – на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками;



– 655,8 тисяч гривень – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи;



– 193,2 тисяч гривень – на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів;



– 174,8 тисяч гривень – на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти. »

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинській освіті передбачено 1 мільйон 270 тисяч гривень на “Нову українську школу”.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради Фінансове управління міськвиконкому повідомляє, що на виконня розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2020 року №275, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 105 загальноосвітнім школам міста передбачено субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1270,2 тисяч гривень, в тому числі:– 246,4 тисяч гривень – на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками;– 655,8 тисяч гривень – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи;– 193,2 тисяч гривень – на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів;– 174,8 тисяч гривень – на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти. »

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