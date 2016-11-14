вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків

«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків
У книзі “Їхні зорі не згасли”, яка вийшла друком у Ковелі, зібрані зворушливі розповіді про 19 захисників української землі, життя яких обірвалось через війну.

Про це інформують на сайті Ковельради.

На рідній Ковельщині їх чекали рідні, друзі, нереалізовані плани та нездійсненні мрії.

У видання немає єдиного автора. До написання матеріалів долучились журналісти, письменники, поети, педагоги, тому дописи різняться за стилем і обсягом.

Є у збірці офіційна інформація, публікації ЗМІ, спогади рідних, однокласників, вчителів, знайомих, вірші, присвячені Героям, світлини.

«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків

Як йдеться у передмові: “Тут немає пафосу, лише невимовний біль, гордість, щирі співчуття. Немає байдужості. Але є гострі емоції — справжні, неприховані”.

Книга вийшла за підтримки міської влади, благодійників. З місцевого бюджету були спрямовані кошти на придбання частини примірників. Їх отримають родини Героїв. Також вони надійдуть в шкільні бібліотеки, заклади культури.

Міська влада дякує усім, хто був задіяний у підготовці книги-пам’яті про Героїв сьогодення. Спільно вдалося зробити хорошу справу.

«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків

По завершенню карантину у Ковелі планується презентація художньо-документального видання “Їхні зорі не згасли”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, книга, війна, АТО, військові, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання, – МОН
Сьогодні, 01:19
«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків
Сьогодні, 00:32
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Показали, як проходить тренування бійців волинського спецпідрозділу КОРД. ВІДЕО
25 травень, 23:28
Проти приєднання до Луцька: жителі громади на Волині звернулись до Зеленського
25 травень, 22:44
Схожі новини
На Волині презентували книгу по героїв Майдану й АТО На Волині презентували книгу по героїв Майдану й АТО
14 листопад, 2016, 12:58
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
12 грудень, 2019, 19:36
Зона АТО: 31 обстріл, 4 поранених Зона АТО: 31 обстріл, 4 поранених
17 грудень, 2017, 09:17
«Якби не війна»: у Луцьку відкрили фотовиставку «Якби не війна»: у Луцьку відкрили фотовиставку
30 вересень, 2017, 21:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання, – МОН
Сьогодні, 01:19
 0
«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків
Сьогодні, 00:32
 0
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Показали, як проходить тренування бійців волинського спецпідрозділу КОРД. ВІДЕО
25 травень, 23:28
 0
Проти приєднання до Луцька: жителі громади на Волині звернулись до Зеленського
25 травень, 22:44
 0
Медіа
відео
1/8