«Їхні зорі не згасли»: у Ковелі видали книгу про загиблих на Сході земляків





Про це інформують на сайті



На рідній Ковельщині їх чекали рідні, друзі, нереалізовані плани та нездійсненні мрії.



У видання немає єдиного автора. До написання матеріалів долучились журналісти, письменники, поети, педагоги, тому дописи різняться за стилем і обсягом.



Є у збірці офіційна інформація, публікації ЗМІ, спогади рідних, однокласників, вчителів, знайомих, вірші, присвячені Героям, світлини.





Як йдеться у передмові: “Тут немає пафосу, лише невимовний біль, гордість, щирі співчуття. Немає байдужості. Але є гострі емоції — справжні, неприховані”.



Книга вийшла за підтримки міської влади, благодійників. З місцевого бюджету були спрямовані кошти на придбання частини примірників. Їх отримають родини Героїв. Також вони надійдуть в шкільні бібліотеки, заклади культури.



Міська влада дякує усім, хто був задіяний у підготовці книги-пам’яті про Героїв сьогодення. Спільно вдалося зробити хорошу справу.





По завершенню карантину у Ковелі планується презентація художньо-документального видання “Їхні зорі не згасли”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У книзі “Їхні зорі не згасли”, яка вийшла друком у Ковелі, зібрані зворушливі розповіді про 19 захисників української землі, життя яких обірвалось через війну.Про це інформують на сайті Ковельради На рідній Ковельщині їх чекали рідні, друзі, нереалізовані плани та нездійсненні мрії.У видання немає єдиного автора. До написання матеріалів долучились журналісти, письменники, поети, педагоги, тому дописи різняться за стилем і обсягом.Є у збірці офіційна інформація, публікації ЗМІ, спогади рідних, однокласників, вчителів, знайомих, вірші, присвячені Героям, світлини.Як йдеться у передмові: “Тут немає пафосу, лише невимовний біль, гордість, щирі співчуття. Немає байдужості. Але є гострі емоції — справжні, неприховані”.Книга вийшла за підтримки міської влади, благодійників. З місцевого бюджету були спрямовані кошти на придбання частини примірників. Їх отримають родини Героїв. Також вони надійдуть в шкільні бібліотеки, заклади культури.Міська влада дякує усім, хто був задіяний у підготовці книги-пам’яті про Героїв сьогодення. Спільно вдалося зробити хорошу справу.По завершенню карантину у Ковелі планується презентація художньо-документального видання “Їхні зорі не згасли”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію