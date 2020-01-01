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З 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання, – МОН

З 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання, – МОН
З 1-го червня учні закладів профосвіти, для яких неможливо перенести практичне навчання у дистанційний формат, можуть виходити на заняття. Для випускників також зможуть організувати державну кваліфікаційну атестацію.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки, який був розісланий 25 травня 2020 року.

Важливо, що розпочати роботу зможуть заклади профосвіти тільки тих регіонів, де місцева влада прийме рішення про послаблення карантину. Крім того, директор має погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти.

Відвідувати профтехи учні зможуть, зокрема для того, щоб скласти лабораторну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи практики, відпрацювати водіння транспортного засобу тощо. Під час уроку в кабінеті мають знаходитися не більш як 10 осіб одночасно, а провітрювати приміщення необхідно буде щонайменше 15 хвилин перед і після кожного заняття.

Адміністрація профтехзакладу має попіклуватись про безпечність освітнього процесу, а саме:

- прибирання двічі на день;
- дезінфекцію;
- інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і - використання захисної маски;
- заборону перебування у закладі сторонніх осіб;
- дотримання дистанції — розсадка по одному учню за партою;
- щоденний температурний скринінг працівників і учнів;
- інструктаж про симптоми хвороби та дії у випадку зараження.

Щоб уникнути скупчення учнів у закладі, адміністрація може змінювати графік освітнього процесу: починати заняття в різний час, скоротити чи збільшити тривалість перерв, запланувати позмінне навчання тощо.

Водночас МОН рекомендує не застосовувати очне навчання без нагальної потреби та комбінувати його з дистанційним опануванням матеріалу.

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Теги: профтехосвіта, навчання, МОН, карантин, коронавірус
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