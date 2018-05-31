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Україна веде переговори з Туреччиною щодо відновлення авіасполучення та туристичних подорожей

Україна веде переговори з Туреччиною щодо відновлення авіасполучення та туристичних подорожей
Українські та турецькі дипломати розпочали переговори про відновлення туристичних подорожей та авіасполучення.

Про це інформують на сайті МЗС.

25 травня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере.

За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей.

Окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента Туреччини Р.Т.Ердогана в Україну 3 лютого цього року, зокрема, масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та будівництва житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Дипломати також домовились активізувати наявні консультаційні механізми на рівні МЗС та інших профільних міністерств та відомств України та Туреччини, забезпечити належну підготовку та проведення наступного засідання Спільної економічної комісії, розпочати планування обміну візитів на період після зняття карантинних обмежень.

Заступник міністра закордонних справ України В.Боднар висловив вдячність турецькій стороні за надання гуманітарної допомоги у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні та на подолання її наслідків, що є наочним проявом стратегічного партнерства між нашими державами.

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Теги: МЗС, Туреччина, авіасполучення, подорож, туризм, посол
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