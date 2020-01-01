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У Луцьку судили чоловіка, який побив муніципала

У Луцьку судили чоловіка, який побив муніципала
В обласному центрі Волині чоловік, який через зауваження інспектора департаменту муніципальної варти вдарив його в обличчя, отримав один рік умовного покарання.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, під час здійснення патрулювання до інспектора відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшов дзвінок щодо надання допомоги по припиненню адміністративного правопорушення. Підійшовши за відповідною адресою, був виявлений чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння, який нецензурно висловлювався. Муніципал попросив заспокоїтися п'яного чоловіка, проте той не реагував.

Розуміючи, що перед ним знаходиться службова особа в форменому одязі, чоловік вдарив інспектора в обличчя, нанісши йому тілесні ушкодження.

Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Відтак, суд затвердив угоду та призначив чоловіку покарання у виді обмеження волі на три роки та шість місяців, змінивши його на умовне терміном на один рік.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, муніципал, суд
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