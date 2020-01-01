На Волині незабаром запустять в експлуатацію відремонтовану ділянку дороги з новою розміткою і знаками





Про це повідомили на



Так, на відремонтованій цьогоріч ділянці Переспа – Козин (автошлях М-19) нанесли дорожню розмітку. Для цього застосовували двокомпонентний холодний пластик, який є найбільш зносостійким із розмічальних матеріалів.



Також завершили роботи з влаштування місцевого проїзду. Наразі підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» встановлює дорожні знаки і сигнальні стовпчики, а також виконує інші роботи з організації безпеки руху та благоустрою. Тож незабаром відремонтовану ділянку дороги М-19 від км 117+000 до км 125+000, протяжністю 8 км, буде введуть в експлуатацію.



На автошляху М-19 в межах Волинської області ремонтні роботи проходять також на ділянці км 140+850 – км 153+750, яка пролягає між населеними пунктами Княгининок – Прилуцьке.



Все ближче до завершення роботи з поточного середнього ремонту на об’єкті км 117+000 – км 125+000, що на автодорозі М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху М-19 в межах Волинської області завершують ремонтні роботи та роботи із облаштування проїжджої частини між декількома населеними пунктами.Про це повідомили на сайті служби автомобільних доріг Волині у Facebook.Так, на відремонтованій цьогоріч ділянці Переспа – Козин (автошлях М-19) нанесли дорожню розмітку. Для цього застосовували двокомпонентний холодний пластик, який є найбільш зносостійким із розмічальних матеріалів.Також завершили роботи з влаштування місцевого проїзду. Наразі підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» встановлює дорожні знаки і сигнальні стовпчики, а також виконує інші роботи з організації безпеки руху та благоустрою. Тож незабаром відремонтовану ділянку дороги М-19 від км 117+000 до км 125+000, протяжністю 8 км, буде введуть в експлуатацію.На автошляху М-19 в межах Волинської області ремонтні роботи проходять також на ділянці км 140+850 – км 153+750, яка пролягає між населеними пунктами Княгининок – Прилуцьке.Все ближче до завершення роботи з поточного середнього ремонту на об’єкті км 117+000 – км 125+000, що на автодорозі М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).

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