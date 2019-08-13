Розшукують волинянина, який незаконно переправляв людей через кордон





Про розшук повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише



Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області, за скоєння злочину, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), розшукує мешканця міста Володимир-Волинського Дмитра Михайловича Пилипчука, 23.06.1992 року народження.



Тож всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 27-річного мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у скоєнні злочину.Про розшук повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Район.in.ua. Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області, за скоєння злочину, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), розшукує мешканця міста Володимир-Волинського, 23.06.1992 року народження.Тож всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.

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