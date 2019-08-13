Розшукують волинянина, який незаконно переправляв людей через кордон
Сьогодні, 09:47
Поліція розшукує 27-річного мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у скоєнні злочину.
Про розшук повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Район.in.ua.
Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області, за скоєння злочину, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), розшукує мешканця міста Володимир-Волинського Дмитра Михайловича Пилипчука, 23.06.1992 року народження.
Тож всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.
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Про розшук повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Район.in.ua.
Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області, за скоєння злочину, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), розшукує мешканця міста Володимир-Волинського Дмитра Михайловича Пилипчука, 23.06.1992 року народження.
Тож всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.
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