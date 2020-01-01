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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 травня

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 22 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 4 у дітей та 6 у медичних працівників.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше за добу зареєстрували випадків у Ковелі – 7 та Луцьку — 4, три випадки зареєстрували в Любомльському районі, по два — в Камінь-Каширському та Володимир–Волинському районах, по 1 випадку – в Ковельському, Луцькому, Ратнівському та Турійському районах. Одужало 12 осіб, в тому числі 4 дітей та 1 медичний працівник. Один випадок хвороби завершився летально (м.Ковель).

Загалом станом на 10.00 26 травня в області зареєстровано 805 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 64 у дітей та 169 у медичних працівників.

Одужало 194 особи, з них 18 дітей та 50 медичних працівники. 24 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 57 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 5 летальних;
Ковельський район – 8 випадків;
Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 15 випадків;
Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 35 випадків;
Волидимир-Волинський район – 27 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 19 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 11 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 2 випадки.

Всього з початку року зареєстрували 2054 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 34 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестували 5557 осіб, в тому числі за останню добу – 152 особи.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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