Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 22 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 4 у дітей та 6 у медичних працівників.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Найбільше за добу зареєстрували випадків у Ковелі – 7 та Луцьку — 4, три випадки зареєстрували в Любомльському районі, по два — в Камінь-Каширському та Володимир–Волинському районах, по 1 випадку – в Ковельському, Луцькому, Ратнівському та Турійському районах. Одужало 12 осіб, в тому числі 4 дітей та 1 медичний працівник. Один випадок хвороби завершився летально (м.Ковель).Загалом станом на 10.00 26 травня в області зареєстровано 805 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 64 у дітей та 169 у медичних працівників.Одужало 194 особи, з них 18 дітей та 50 медичних працівники. 24 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 57 випадків, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 5 летальних;Ковельський район – 8 випадків;Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 15 випадків;Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;Горохівський район – 35 випадків;Волидимир-Волинський район – 27 випадків, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський район – 19 випадків, в т.ч. 1 летальний;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 11 випадків;Шацький район – 8 випадків;Рожищенський район – 7 випадків;Турійський район – 6 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Ратнівський район – 2 випадки.Всього з початку року зареєстрували 2054 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 34 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестували 5557 осіб, в тому числі за останню добу – 152 особи.