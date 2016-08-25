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У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими

У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими
У Луцькому клінічному пологовому будинку підбили підсумки роботи за чотири місяці 2020 року.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

За словами медиків, найважливіше досягнення - це укладення контракту з НСЗУ щодо надання пріоритетних пакетів для населення. Тобто, це гарантує повне безкоштовне надання медичних послуг, анти Rh D імуноглобулін, УЗД та лабораторні обстеження. Пологовий будинок в достатній кількості забезпечений необхідними медикаментами, а також бебі-боксами. Медичну допомогу надають безкоштовно усім громадянам, незалежно від прописки.

У пологовому будинку за чотири місяці народилося біля 700 малюків, незважаючи на зменшення народжуваності у країні і складну економічну та епідемічну ситуацію. 70 % пологів були партнерськими, навіть попри карантин.

Збільшилася кількість пацієнток з Рівненської та Львівської областей, що, за словами медиків, свідчить про значний відсоток довіри та популярність пологового будинку.

Відсоток кесарського розтину - 34 % (значна кількість жінок із складною супутньою патологією). Згідно з контрактом з НСЗУ, пологовий будинок визнаний як заклад для надання «Спеціалізованої медичної допомоги жінкам при пологах і новонародженим, а також передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді», тобто будь-яка вагітна з різними ускладненнями має право отримати медичну допомогу в ЛКПБ.

Кожній 20-й жінці проводили знеболення в пологах при відсутності протипоказів та за бажанням породіллі, хоч більшість пацієнток надає перевагу природнім пологам.

Випадків пізніх кровотеч та еклампсій - 0, що, як стверджують у пологовому, свідчить про високий професіоналізм персоналу та адекватну профілактичну роботу, що проводять для попередження таких випадків. Акушерські щипці - 0,7 % та вакуум-екстракції плода - 0,5 % від кількості усіх пологів.

Пологи з рубцем на матці (попередній кесарський розтин) - 6 %, відсоток успішності (при правильному відборі такого контингенту вагітних) - 90 %.

Перинатальна малюкова смертність - 2 випадки, що є найнижчим показником серед родопомічних закладів.

За чотири місяці не було жодного токсико-септичного випадку захворюваності серед породіль та новонароджених. Медики кажуть, такі результати свідчать про жорстке дотримання санітарно-протиепідемічного режиму персоналом установи та інфекційного контролю зі сторони адміністрації.

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Теги: Луцький пологовий, породіллі, діти
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