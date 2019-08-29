У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*
Сьогодні, 10:35
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" працюють заклади в форматі "на винос".
Тож усі охочі зможуть скуштувати улюблені страви за досить приємними цінами.
"Strikecity" (3 поверх)
Замовлення приймають з 10:00 до 21:00 за тел.: 067-334-50-85.
- піца, салати, суші
А також обід дня всього за 40грн:
Понеділок – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100г
Вівторок - куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/хліб 100г
Середа – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар.100г/узвар 200г/хліб 100г
Четвер – курячі крильця 120г/картопля фрі 180г/салат бордо 100г/узвар 200г/хліб 100г
П'ятниця – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100
Субота – куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/ хліб 100г
Неділя – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар./узвар 200г/хліб100г
"БРАМА"
Замовлення видаються як на самовинос так і на літньому майданчику. Деталі за телефоном: 067-332-28-57.
- Піца "Брама" 450г - 70 грн;
- Піца "Цезар" 450г -70 грн;
- Піца "Козацька" - 450г - 70 грн;
- Піца "Мисливська" 450г -70 грн;
- Бургер "Фермерський" 240г – 30грн.
Комплексні обіди (перша страва, гарнір, гаряча страва, салат, хліб) з 12.00 до 15.00 по 50 грн.
- Гарячі страви;
- Салати 3 видів;
- Чай та кавові напої;
- Морозиво.
А також на 3-ому поверсі біля каси кінотеатру "PremierCity", можна придбати і взяти з собою улюблений попкорн та кавові напої.
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Тож усі охочі зможуть скуштувати улюблені страви за досить приємними цінами.
"Strikecity" (3 поверх)
Замовлення приймають з 10:00 до 21:00 за тел.: 067-334-50-85.
- піца, салати, суші
А також обід дня всього за 40грн:
Понеділок – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100г
Вівторок - куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/хліб 100г
Середа – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар.100г/узвар 200г/хліб 100г
Четвер – курячі крильця 120г/картопля фрі 180г/салат бордо 100г/узвар 200г/хліб 100г
П'ятниця – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100
Субота – куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/ хліб 100г
Неділя – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар./узвар 200г/хліб100г
"БРАМА"
Замовлення видаються як на самовинос так і на літньому майданчику. Деталі за телефоном: 067-332-28-57.
- Піца "Брама" 450г - 70 грн;
- Піца "Цезар" 450г -70 грн;
- Піца "Козацька" - 450г - 70 грн;
- Піца "Мисливська" 450г -70 грн;
- Бургер "Фермерський" 240г – 30грн.
Комплексні обіди (перша страва, гарнір, гаряча страва, салат, хліб) з 12.00 до 15.00 по 50 грн.
- Гарячі страви;
- Салати 3 видів;
- Чай та кавові напої;
- Морозиво.
А також на 3-ому поверсі біля каси кінотеатру "PremierCity", можна придбати і взяти з собою улюблений попкорн та кавові напої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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