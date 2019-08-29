У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*

У торгово-розважальному центрі "ПортCity" працюють заклади в форматі "на винос".Тож усі охочі зможуть скуштувати улюблені страви за досить приємними цінами.Замовлення приймають з 10:00 до 21:00 за тел.: 067-334-50-85.- піца, салати, сушіА також обід дня всього за 40грн:Понеділок – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100гВівторок - куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/хліб 100гСереда – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар.100г/узвар 200г/хліб 100гЧетвер – курячі крильця 120г/картопля фрі 180г/салат бордо 100г/узвар 200г/хліб 100гП'ятниця – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100Субота – куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/ хліб 100гНеділя – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар./узвар 200г/хліб100гЗамовлення видаються як на самовинос так і на літньому майданчику. Деталі за телефоном: 067-332-28-57.- Піца "Брама" 450г - 70 грн;- Піца "Цезар" 450г -70 грн;- Піца "Козацька" - 450г - 70 грн;- Піца "Мисливська" 450г -70 грн;- Бургер "Фермерський" 240г – 30грн.Комплексні обіди (перша страва, гарнір, гаряча страва, салат, хліб) з 12.00 до 15.00 по 50 грн.- Гарячі страви;- Салати 3 видів;- Чай та кавові напої;- Морозиво.А також на 3-ому поверсі біля каси кінотеатру "PremierCity", можна придбати і взяти з собою улюблений попкорн та кавові напої.