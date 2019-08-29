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У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*

У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" працюють заклади в форматі "на винос".

Тож усі охочі зможуть скуштувати улюблені страви за досить приємними цінами.

"Strikecity" (3 поверх)

Замовлення приймають з 10:00 до 21:00 за тел.: 067-334-50-85.

- піца, салати, суші

А також обід дня всього за 40грн:

Понеділок – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100г

Вівторок - куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/хліб 100г

Середа – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар.100г/узвар 200г/хліб 100г

Четвер – курячі крильця 120г/картопля фрі 180г/салат бордо 100г/узвар 200г/хліб 100г

П'ятниця – курячі нагетси 100г/рис відварений 200г/салат з капусти 100г/узвар 200г/хліб 100

Субота – куряча відбивна 100г/гречка 200г/салат овочевий 100г/узвар 200г/ хліб 100г

Неділя – котлета свинна 100г/макарони 200г/огірки мар./узвар 200г/хліб100г

"БРАМА"

Замовлення видаються як на самовинос так і на літньому майданчику. Деталі за телефоном: 067-332-28-57.

- Піца "Брама" 450г - 70 грн;

- Піца "Цезар" 450г -70 грн;

- Піца "Козацька" - 450г - 70 грн;

- Піца "Мисливська" 450г -70 грн;

- Бургер "Фермерський" 240г – 30грн.

Комплексні обіди (перша страва, гарнір, гаряча страва, салат, хліб) з 12.00 до 15.00 по 50 грн.

- Гарячі страви;

- Салати 3 видів;

- Чай та кавові напої;

- Морозиво.

А також на 3-ому поверсі біля каси кінотеатру "PremierCity", можна придбати і взяти з собою улюблений попкорн та кавові напої.

У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*
У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*

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Теги: ПортCity, заклади, їжа
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