Через пожежу на підстанції декілька сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:38
У селищі Цумань Ківерцівського району сталася пожежа на електропідстанції. В результаті займання декілька навколишніх сіл залишились без електропостачання.
Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.
З його слів, на місці події працюють електрики. Через пожежу в Цумані без світла також залишилося село Карпилівка.
Про час відновлення електропостачання поки невідомо.
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Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.
З його слів, на місці події працюють електрики. Через пожежу в Цумані без світла також залишилося село Карпилівка.
Про час відновлення електропостачання поки невідомо.
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