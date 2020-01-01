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Через пожежу на підстанції декілька сіл на Волині – без світла

Через пожежу на підстанції декілька сіл на Волині – без світла
У селищі Цумань Ківерцівського району сталася пожежа на електропідстанції. В результаті займання декілька навколишніх сіл залишились без електропостачання.

Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.

З його слів, на місці події працюють електрики. Через пожежу в Цумані без світла також залишилося село Карпилівка.

Про час відновлення електропостачання поки невідомо.

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Теги: Волинь, пожежа, світло
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