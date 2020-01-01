Через пожежу на підстанції декілька сіл на Волині – без світла





Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Анатолій Дорошук.



З його слів, на місці події працюють електрики. Через пожежу в Цумані без світла також залишилося село Карпилівка.



Про час відновлення електропостачання поки невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Цумань Ківерцівського району сталася пожежа на електропідстанції. В результаті займання декілька навколишніх сіл залишились без електропостачання.Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГЗ його слів, на місці події працюють електрики. Через пожежу в Цумані без світла також залишилося село Карпилівка.Про час відновлення електропостачання поки невідомо.

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