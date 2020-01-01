На Волині легковик влетів у дерево, є постраждалі
Сьогодні, 11:03
25 травня на автодорозі між селами Замлиння і Приріччя сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили Кордону у Любомльському відділ поліції, 25-річний житель міста, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечної швидкості, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів — 25-річний житель Любомля та 19-річна жителька села Сокіл — отримали тілесні ушкодження.
Дівчину госпіталізували у Любомльську ЦРЛ.
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Як повідомили Кордону у Любомльському відділ поліції, 25-річний житель міста, керуючи автомобілем Mazda, не вибрав безпечної швидкості, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів — 25-річний житель Любомля та 19-річна жителька села Сокіл — отримали тілесні ушкодження.
Дівчину госпіталізували у Любомльську ЦРЛ.
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